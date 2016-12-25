استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا

date 2017/01/02 views 231 comments 0
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icon-writer وكالات

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية موسى الكوني استقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"فشل المجلس في إدارة الدولة".

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وقال الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين في العاصمة طرابلس "أضع نفسي أمام القضاء عما اقترفته بقصد أو بدون قصد أثناء فترة تواجدي بالمجلس الرئاسي".

وحمّل الكوني المجلس المسؤولية عن "كل المآسي التي حدثت طيلة العام الماضي من قتل وخطف واغتصاب"، على حد قوله دون أن يوضح بالضبط حوادث معينة لما يذكر.

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