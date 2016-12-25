المخرج حميد بن عمرة "حزام" يمثل الجزائر في "آفاق السينما العربية" بالقاهرة

إنطلق بسينما "الهناجر" بالقاهرة العاصمة المصرية، الإثنين، أسبوع "أفلام آفاق السينما العربية" في دورته الثالثة التي تسجل مشاركة عديد الأعمال السينمائية الفائزة في مهرجان "القاهرة" الدولي في دورته الـ38 التي جرت فعالياتها مؤخرا، ويمثل الجزائر في هذه الفعالية فيلم وحيد.

"آفاق السينما العربية" التي دشنّها الفيلم السعودي "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود صباغ، الحائز على شهادة تقدير من لجنة التحكيم، وفيلم "المدينة" من إنتاج الأردن وفلسطين للمخرج عمر الشرقاوي، تعرض هذا الأربعاء أخر أفلام المخرج الجزائري حميد بن عمرة بعنوان "حزام" رفقة فيلم "زيرو" من تونس للمخرج فريد بوغدير الحائز على جائزة أفضل فيلم في المسابقة.

وحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" سيكون الجمهور أيضا على موعد مع فيلم "عتيج" من الكويت للمخرج أحمد الخلف، وفيلم "أفراح صغيرة" من المغرب للمخرج محمد الشريف الطريبق، ويلتقي عشاق الفن السابع في اليوم الأخير من الفعالية الفيلم السوري "حرائق" للمخرج محمد عبد العزيز المتوج بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، والفيلم المصري "لحظات انتحارية" للمخرجة إيمان النجار، الحائز على شهادة تقدير من لجنة التحكيم، وهذا العمل سيقدم بحضور أبطاله ومخرجته.

وتدور فكرة فيلم "حزام" لحميد بن عمرة حول "الحزام" لكونه يشكل قاسما مشتركا بين الرقص الشرقي ورياضة الكاراتيه، وإضافة إلى أنّ الفيلم يتنقل بين الكاراتيه والرقص عبر قصة آسيا قمرة بطلة لعبة الكاراتيه التي تقرر خوض غمار تجربة الرقص الشرقي، يلقي الضوء على مجموعة كبيرة من النساء من ثقافات مختلفة، حيث يتجول بين نساء من آفاق متعددة وثقافات مختلفة، والمرأة في الفيلم ليست جزائرية فقط بل إفريقية، هندية، أوربية ومن دول أخرى، تجمعهن باريس وتجعلهن نواة هذا الفن.

وقال بن عمرة في تصريح صحفي سابق: "بالكاراتيه ليس مهم لون حزامك المهم أن تكون قادرا على مواجهة الخصم، وبالرقص الشرقي الحزام ليس دوما حلة تتباهى بها الراقصة بل ما يجعل من البطن مصدر الإيقاع".

واعتبر المخرج حميد بن عمرة أن الرقص الذي يصوره لا علاقة له بالملاهي ولا بنوع من التبرج السينمائي، بل إن محور موضوع الفيلم لا يخرج عن حبه للمرأة، والمرأة بالنسبة له هي الأخت، الأم، الزوجة، الرفيقة، المعلمة وهي النجمة الغائبة عن شاشاتنا".

وعمل على فك شيفرة تلك العلاقة بين حزام الرقص وحزام الكاراتيه، بقوله: "الحزام عند الساموراي، هو ما يدفئ البطن وليس فقط لحمل "الكاتانا" السيف الياباني، عقدة الحزام ببطن الراقصة آسيا ڤمرة لا يحمل عقدة نفسية بل يربط بطنها بأنوثتها".