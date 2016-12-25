ثمن المشاركون في لقاء اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الطارئ والمنعقد في تونس مع مطلع العام الميلادي 2017، دور الأمانة العامة للمنظمة في الاستجابة السريعة لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتردية والمستجدة.
أكدت في الأمانة دعوتها لتعميم مبادرتها الميدانية الفاعلة التي طرحتها في "الملتقى التنسيقي الأول للجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية للاجئين السوريين " الذي انعقد عقب موجة اللجوء الكبيرة للأشقاء في "غازي عنتاب" التركية بحضور جمعيات الهلال الأحمر "التركي والقطري والكويتي" وعدد من منظمات العمل الإنساني العاملة ، وتمثلت المبادرة في " منصة إلكترونية إغاثية تجمع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية العاملة حاليا لخدمة اللاجئين السوريين في تركيا بهدف تنسيق العمليات الإغاثية ميدانيا وبخاصة عمليات إيواء اللاجئين السوريين في تركيا" ، مؤكدة على تعميم هذه المبادرة على باقي مناطق النزاع الأخرى لما لها من دور فاعل في عملية التنسيق الإغاثي في إطار دور المنظمة لإيجاد آليات إنسانية واقعية تضمن وصول المواد الإغاثية إلى المنكوبين خاصة مع الحشد الإغاثي الذي تشهده العديد من الحملات الإغاثية التي تم اطلاقها مؤخراً.
"الأشقاء اللاجئون والنازحون"
وقد ناقشت اللجنة التنفيذية التي يرأسها معالي الدكتور محمد الحديد رئيس الهلال الأحمر الأردني ، بحضور الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني العديد من المواضيع الإنسانية والأوضاع المؤلمة التي ألقت بظلالها على المشهد الإنساني المؤلم في عدد من الدول العربية مثل الأوضاع الإنسانية في سوريا و قضايا اللاجئين والمهجرين ، وكذلك الوضع الإنساني في الموصل و ليبيا واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة وقضايا اللاجئين والنازحين داخليا في الوطن العربي أو بالدول المجاورة . هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له العاملين في ميدان الإغاثة من تهديد متزايد وقصف متعمد أحيانا أخرى نتج عنه وفاة أعداد كبيرة منهم خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة خطيرة و انتهاكات جسيمة والتي صاحبها تقاعس المجتمع الدولي في حل العديد من الإشكاليات الإنسانية في الوطن العربي ومنها هذه المآسي .
"دور إغاثي خليجي"
ثمن المجتمعون الدور الإغاثي "الخليجي" الذي ساهم في تنظيم عدة حملات لنصرة الأشقاء في سوريا و من ذلك حملة خادم الحرمين الشريفين لنصرة الأشقاء السوريين ، وحملة قطر ، وحملة الكويت ، كما نوهوا باجتماع جمعيات الهلال الأحمر الخليجية و بما قدموه من مساعدات لا محدودة للاجئين السوريين ، كما قدروا عاليا جهود الجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و حرصها الكبير على التعاون المشترك في ما بينها و اهتمامها بالتنسيق و التكامل . منوهين كذلك بجهود الدول الأشقاء التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها كالأردن والعراق ولبنان والسودان ومصر ودول الخليج العربي . كما أشاد بدور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في الاستجابة السريعة لمواجهة هذه التحديات الإنسانية وعمل إغاثي إنساني مشترك لصالح اللاجئين والنازحين ، وتنسيق جهودها تجاه المساعدات الإنسانية . وقدموا الشكر لجمعية الهلال الأحمر التونسي على استضافتها هذا الاجتماع الهام .
"تمكين الجمعيات والمنظمات الإنسانية"
ودعت توصيات اللقاء الى ضرورة تمكين كافة الهيئات و الجمعيات الإنسانية العاملة في الميدان والسماح لهم و دون أية قيود لتقديم المساعدات و كافة أشكال الدعم الإنساني للاجئين و النازحين و تبني مشاريع إنسانية مشتركة لصالح المجتمعات المتضررة في أماكن تواجدها وفقا للقوانين الدولية الإنسانية. وضرورة تعزيز الحماية القانونية للمدنيين و مساندتهم و الوقوف معهم للسماح لهم في الحصول على المساعدات الإنسانية التي هي بمثابة حق قانوني مطلق في القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى مساندة كافة الجهود الإغاثية التي تقوم بها كافة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني ودعوة كافة الأطراف المتنازعة الى احترام قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني الخاص بحماية المدنيين، والتأكيد على حماية عمال الإغاثة مع احترام شارات الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر.
"دعوة مجلس الأمن للقيام بواجباته"
وفي ذات السياق دعت المنظمة العربية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر جميع المؤسسات الدولية الفاعلة و على رأسها مجلس الأمن الى القيام بكافة واجباتهم القانونية و الإنسانية لحل تلك الأزمات التي كان لها عميق الأثر السلبي على تأزم الأمن و السلم الدوليين بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة ، كما حثت كافة الأطراف المتنازعة بضرورة احترام قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين زمن النزاع المسلح, وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمضاعفة جهودها الدؤوبة في هذا الاتجاه.
"فتح منافذ آمنة خاصة"
كما أكدت توصيات اللقاء أهمية فتح منافذ آمنة خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعانيها السكان المدنيون في مناطق النزاع ودعوة المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية في عدم قيامه كما يجب بدوره القانوني والإنساني تجاه كل هذه المآسي التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء خاصة من الشيوخ والأطفال والنساء في ظل حصار جائر ومنافي لكل المعايير الأخلاقية والإنسانية .
"تأهيل مهني للاجئين وعقد مؤتمر دولي للسلام"
وقد اختتمت التوصيات بمناشدة كافة الهيئات و الجمعيات الوطنية العربية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر و كل المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان الى مضاعفة الجهود و العمل الجاد في بناء القدرات و تأهيل اكبر عدد ممكن من اللاجئين و النازحين مهنياً استعدادا لإعادة بناء أوطانهم ، فيما دعا المشاركون الى ضرورة عقد مؤتمر دولي يتعلق بالسلام وحماية المدنيين وخاصة "الفئات الأكثر تضررا".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1مشروع قانون فرنسي يتهم الجزائر بمجازر في حق الأقدام السوداء والمرحلين!
2رواية جديدة للمالكي عن إعدام صدام
3الأسد يرقي شقيقه إلى رتبة لواء
4مصر: انتحار قاض كبير بعد ساعات من حبسه في قضية فساد
5الدبلوماسيون الروس المطرودون من واشنطن يصلون إلى موسكو
Français English
الرأي
التهامي مجوري
محاولة لفهم الأزمة الأخلاقية في الجزائر
محمد الهادي الحسني
Sous - sol
جمال لعلامي
عرس مهرّس!
عبد الناصر
ودمع لا يكفكف يا.. إسطنبول؟
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
الفيديو
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
"مبادرة عربية" عاجلة لتنسيق الجهود الإغاثية للاجئين والنازحين
وكالات
ثمن المشاركون في لقاء اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الطارئ والمنعقد في تونس مع مطلع العام الميلادي 2017، دور الأمانة العامة للمنظمة في الاستجابة السريعة لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتردية والمستجدة.
تغطيات ذات صلة
"مبادرة عربية" عاجلة لتنسيق الجهود الإغاثية للاجئين والنازحين
استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا
رواية جديدة للمالكي عن إعدام صدام
سلطات الاحتلال تهدم مساكن للبدو شرقي القدس
الدبلوماسيون الروس المطرودون من واشنطن يصلون إلى موسكو
أكدت في الأمانة دعوتها لتعميم مبادرتها الميدانية الفاعلة التي طرحتها في "الملتقى التنسيقي الأول للجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية للاجئين السوريين " الذي انعقد عقب موجة اللجوء الكبيرة للأشقاء في "غازي عنتاب" التركية بحضور جمعيات الهلال الأحمر "التركي والقطري والكويتي" وعدد من منظمات العمل الإنساني العاملة ، وتمثلت المبادرة في " منصة إلكترونية إغاثية تجمع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية العاملة حاليا لخدمة اللاجئين السوريين في تركيا بهدف تنسيق العمليات الإغاثية ميدانيا وبخاصة عمليات إيواء اللاجئين السوريين في تركيا" ، مؤكدة على تعميم هذه المبادرة على باقي مناطق النزاع الأخرى لما لها من دور فاعل في عملية التنسيق الإغاثي في إطار دور المنظمة لإيجاد آليات إنسانية واقعية تضمن وصول المواد الإغاثية إلى المنكوبين خاصة مع الحشد الإغاثي الذي تشهده العديد من الحملات الإغاثية التي تم اطلاقها مؤخراً.
"الأشقاء اللاجئون والنازحون"
وقد ناقشت اللجنة التنفيذية التي يرأسها معالي الدكتور محمد الحديد رئيس الهلال الأحمر الأردني ، بحضور الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني العديد من المواضيع الإنسانية والأوضاع المؤلمة التي ألقت بظلالها على المشهد الإنساني المؤلم في عدد من الدول العربية مثل الأوضاع الإنسانية في سوريا و قضايا اللاجئين والمهجرين ، وكذلك الوضع الإنساني في الموصل و ليبيا واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة وقضايا اللاجئين والنازحين داخليا في الوطن العربي أو بالدول المجاورة . هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له العاملين في ميدان الإغاثة من تهديد متزايد وقصف متعمد أحيانا أخرى نتج عنه وفاة أعداد كبيرة منهم خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة خطيرة و انتهاكات جسيمة والتي صاحبها تقاعس المجتمع الدولي في حل العديد من الإشكاليات الإنسانية في الوطن العربي ومنها هذه المآسي .
"دور إغاثي خليجي"
ثمن المجتمعون الدور الإغاثي "الخليجي" الذي ساهم في تنظيم عدة حملات لنصرة الأشقاء في سوريا و من ذلك حملة خادم الحرمين الشريفين لنصرة الأشقاء السوريين ، وحملة قطر ، وحملة الكويت ، كما نوهوا باجتماع جمعيات الهلال الأحمر الخليجية و بما قدموه من مساعدات لا محدودة للاجئين السوريين ، كما قدروا عاليا جهود الجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و حرصها الكبير على التعاون المشترك في ما بينها و اهتمامها بالتنسيق و التكامل . منوهين كذلك بجهود الدول الأشقاء التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها كالأردن والعراق ولبنان والسودان ومصر ودول الخليج العربي . كما أشاد بدور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في الاستجابة السريعة لمواجهة هذه التحديات الإنسانية وعمل إغاثي إنساني مشترك لصالح اللاجئين والنازحين ، وتنسيق جهودها تجاه المساعدات الإنسانية . وقدموا الشكر لجمعية الهلال الأحمر التونسي على استضافتها هذا الاجتماع الهام .
"تمكين الجمعيات والمنظمات الإنسانية"
ودعت توصيات اللقاء الى ضرورة تمكين كافة الهيئات و الجمعيات الإنسانية العاملة في الميدان والسماح لهم و دون أية قيود لتقديم المساعدات و كافة أشكال الدعم الإنساني للاجئين و النازحين و تبني مشاريع إنسانية مشتركة لصالح المجتمعات المتضررة في أماكن تواجدها وفقا للقوانين الدولية الإنسانية. وضرورة تعزيز الحماية القانونية للمدنيين و مساندتهم و الوقوف معهم للسماح لهم في الحصول على المساعدات الإنسانية التي هي بمثابة حق قانوني مطلق في القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى مساندة كافة الجهود الإغاثية التي تقوم بها كافة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني ودعوة كافة الأطراف المتنازعة الى احترام قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني الخاص بحماية المدنيين، والتأكيد على حماية عمال الإغاثة مع احترام شارات الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر.
"دعوة مجلس الأمن للقيام بواجباته"
وفي ذات السياق دعت المنظمة العربية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر جميع المؤسسات الدولية الفاعلة و على رأسها مجلس الأمن الى القيام بكافة واجباتهم القانونية و الإنسانية لحل تلك الأزمات التي كان لها عميق الأثر السلبي على تأزم الأمن و السلم الدوليين بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة ، كما حثت كافة الأطراف المتنازعة بضرورة احترام قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين زمن النزاع المسلح, وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمضاعفة جهودها الدؤوبة في هذا الاتجاه.
"فتح منافذ آمنة خاصة"
كما أكدت توصيات اللقاء أهمية فتح منافذ آمنة خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعانيها السكان المدنيون في مناطق النزاع ودعوة المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية في عدم قيامه كما يجب بدوره القانوني والإنساني تجاه كل هذه المآسي التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء خاصة من الشيوخ والأطفال والنساء في ظل حصار جائر ومنافي لكل المعايير الأخلاقية والإنسانية .
"تأهيل مهني للاجئين وعقد مؤتمر دولي للسلام"
وقد اختتمت التوصيات بمناشدة كافة الهيئات و الجمعيات الوطنية العربية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر و كل المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان الى مضاعفة الجهود و العمل الجاد في بناء القدرات و تأهيل اكبر عدد ممكن من اللاجئين و النازحين مهنياً استعدادا لإعادة بناء أوطانهم ، فيما دعا المشاركون الى ضرورة عقد مؤتمر دولي يتعلق بالسلام وحماية المدنيين وخاصة "الفئات الأكثر تضررا".