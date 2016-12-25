أعادت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الإثنين، ملف منتوج "رحمة ربي" إلى الواجهة، برفع طلب رسمي إلى وزارة التجارة من أجل نشر نتائج التحاليل المخبرية بشأنه للرأي العام لإنهاء الجدل .
وجاء في بيان للمنظمة، موجه لمدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، "بعد مرور قرابة الشهر من سحب مصالحكم لمنتوج RHB من الأسواق، وإعلانكم القيام بتحاليل مخبرية للتأكد من سلامة مكوناته وخلوه من أي مادة سامة ... يشرفنا رسميا طلب نتائج التحاليل المخبرية".
وأوضح أن الطلب جاء "نظرا للحيرة الكبيرة التي يعاني منها من بدأ استعمال هذا المنتوج، وكذلك تبرئةً لذمتنا أمام آلاف المرضى وذويهم من وعود قدمناها لهم بطرح النتائج للرأي العام عملا بحق المستهلك في المعلومة".
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت في السابع من ديسمبر الماضي سحب منتج "رحمة" لصاحبه توفيق زعيبط، من التداول وحذرت المواطنين من تناوله لتصدر وزارة الصحة قرارا مماثلا أيام بعد ذلك.
ووعدت وزارة بختي بلعايب في بيانها، بـ"أخذ عينات بغية تحليلها والتأكد من مطابقتها"، لكن نتائج هذه التحاليل لم تصدر إلى غاية الآن.
وأكدت منظمة حماية المستهلك، أنها "تستغرب لمثل هكذا آجال طويلة، لا تخدم المصالح المعنوية في تحليل منتوج على مستوى مخابر محلية، ولا تبعث الطمأنينة تماما التي نتمناها في فعالية مخابرنا".
وأضافت "نرجو من سيادتكم إصدار النتائج في أقرب الآجال حتى نَشفي غليل من أستعمله، لكون الملف الذي أخذ وكما تعلمون أبعادا كبيرة، تتعدى مجرد تسويق سلعة تم تسميتها بالمكمّل الغذائي".
وخلف ملف المكمل الغذائي "رحمة ربي"، جدلا كبيرا في الساحة خلال الأسابيع الأخيرة بعد منع تسويقه بدعوى خطره على المستهلك كما حذر مختصون منه، في وقت دافع عنه صاحبه ومرضى استهلكوه، وسط معلومات عن عزم توفيق زعيبط بعث مشروعه من تركيا.
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منظمة حماية المستهلك تريد نتائج تحاليل منتج "رحمة ربي"
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعادت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الإثنين، ملف منتوج "رحمة ربي" إلى الواجهة، برفع طلب رسمي إلى وزارة التجارة من أجل نشر نتائج التحاليل المخبرية بشأنه للرأي العام لإنهاء الجدل .
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وجاء في بيان للمنظمة، موجه لمدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، "بعد مرور قرابة الشهر من سحب مصالحكم لمنتوج RHB من الأسواق، وإعلانكم القيام بتحاليل مخبرية للتأكد من سلامة مكوناته وخلوه من أي مادة سامة ... يشرفنا رسميا طلب نتائج التحاليل المخبرية".
وأوضح أن الطلب جاء "نظرا للحيرة الكبيرة التي يعاني منها من بدأ استعمال هذا المنتوج، وكذلك تبرئةً لذمتنا أمام آلاف المرضى وذويهم من وعود قدمناها لهم بطرح النتائج للرأي العام عملا بحق المستهلك في المعلومة".
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت في السابع من ديسمبر الماضي سحب منتج "رحمة" لصاحبه توفيق زعيبط، من التداول وحذرت المواطنين من تناوله لتصدر وزارة الصحة قرارا مماثلا أيام بعد ذلك.
ووعدت وزارة بختي بلعايب في بيانها، بـ"أخذ عينات بغية تحليلها والتأكد من مطابقتها"، لكن نتائج هذه التحاليل لم تصدر إلى غاية الآن.
وأكدت منظمة حماية المستهلك، أنها "تستغرب لمثل هكذا آجال طويلة، لا تخدم المصالح المعنوية في تحليل منتوج على مستوى مخابر محلية، ولا تبعث الطمأنينة تماما التي نتمناها في فعالية مخابرنا".
وأضافت "نرجو من سيادتكم إصدار النتائج في أقرب الآجال حتى نَشفي غليل من أستعمله، لكون الملف الذي أخذ وكما تعلمون أبعادا كبيرة، تتعدى مجرد تسويق سلعة تم تسميتها بالمكمّل الغذائي".
وخلف ملف المكمل الغذائي "رحمة ربي"، جدلا كبيرا في الساحة خلال الأسابيع الأخيرة بعد منع تسويقه بدعوى خطره على المستهلك كما حذر مختصون منه، في وقت دافع عنه صاحبه ومرضى استهلكوه، وسط معلومات عن عزم توفيق زعيبط بعث مشروعه من تركيا.