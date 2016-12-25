تطمح إلى استقلالية أكبر في تخزين الوقود نفطال: 564 مليارا للتطوير في أفق 2030

كشف مسؤول بارز في الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال"، الاثنين، عن رصد 564 مليار دينار لتجسيد مخطط تطويري يبدأ هذا العام ويمتدّ إلى غاية سنة 2030.

في ندوة صحفية بالعاصمة، أبرز "محمد بن شوبان" مدير التخطيط والإستراتيجيا والإقتصاد بـ "نفطال"، رهان المخطط المذكور على تنمية وعصرنة هياكل التخزين، فضلا عن الارتقاء بشبكة نقل الوقود والغاز الطبيعي المسال بالأنابيب.

ونوّه "بن شوبان" بمراهنة "نفطال" عبر خطة 2017 - 2030، على تطوير وعصرنة شبكة محطات الخدمات، وحرصها على تكثيف الوقود الأخضر، فضلا عن تنويع نشاطات وخدمات نفطال عن طريق الشراكة، ناهيك عن وضع نظام إعلامي جديد.

واستنادا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإنّ "نفطال" تطمح إلى تحقيق استقلالية في تخزين الوقود تدوم 30 يوما بواقع 2.1 مليون م3 في غضون الثلاث سنوات المقبلة، مقابل عشرة أيام حاليا (0.7 مليون م3)، وهو معدل يتجاوز قدرات الراهن بثلاث مرات.

وأفيد إنّ تطوير شبكة محطات الخدمات يتطلب إنفاق نحو 203 مليار دينار، في حين سيكلف رفع قدرات التخزين 152 مليار دينار، كما سيتم تسخير 102 مليار دينار لإنجاز وتجديد الأنابيب، مثلما ستخصّص 15 مليار دينار لإعادة تأهيل وعصرنة وحدات تعبئة الغاز الطبيعي المسال.

وستقوم نفطال بطرح سندات على المدى الطويل بقيمة 283.2 مليار دينار لتمويل مشاريع إستراتيجية مسجلة في هذا البرنامج أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أما الأموال الخاصة للمؤسسة فستضمن تمويل المشاريع المسجلة خلال الفترة 2017-2021.

ويبلغ رأس مال نفطال 16.65 مليار دينار، وتوظّف هذه المؤسسة التابعة لمجمع "سوناطراك" أكثر من 31 ألف عامل حاليا.