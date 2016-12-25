نشرت السلطات التركية، الاثنين، ما تعتقد أنها "الصورة الأوضح" لمنفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي في إسطنبول.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن فرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب تمكنت من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم المسلح على ملهى رنيا في منطقة أورطة كوي.
وذكرت الوكالة أن الأمن تمكن من تحديد أوصاف الإرهابي ورؤية وجهه وملامحه بوضوح، بينما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عنه.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق إنه "تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع".
وأضاف أن من الواضح أن التوغل العسكري التركي في سوريا في أوت، أزعج جماعات إرهابية ومن يقفون وراءها لكنه قال إن الهجوم سيستمر حتى يتم القضاء على كل المخاطر التي تهدد تركيا.
وتبنى تنظيم داعش الهجوم الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين في ليلة رأس السنة، الأحد.
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الأمن التركي ينشر "أوضح صورة" لمهاجم الملهى الليلي
سكاي نيوز عربية
نشرت السلطات التركية، الاثنين، ما تعتقد أنها "الصورة الأوضح" لمنفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي في إسطنبول.
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وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن فرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب تمكنت من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم المسلح على ملهى رنيا في منطقة أورطة كوي.
وذكرت الوكالة أن الأمن تمكن من تحديد أوصاف الإرهابي ورؤية وجهه وملامحه بوضوح، بينما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عنه.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق إنه "تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع".
وأضاف أن من الواضح أن التوغل العسكري التركي في سوريا في أوت، أزعج جماعات إرهابية ومن يقفون وراءها لكنه قال إن الهجوم سيستمر حتى يتم القضاء على كل المخاطر التي تهدد تركيا.
وتبنى تنظيم داعش الهجوم الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين في ليلة رأس السنة، الأحد.