الأشغال بها استكملت نهائيا وأهم الإجراءات الإدارية تمت تسويتها المستفيدون من مشروع 50 سكنا ترقويا ببير أغبالو يستعجلون منحهم المفاتيح

ناشد المستفيدون من مشروع 50 سكنا ترقويا ببلدية بير أغبالو غرب البويرة، والي الولاية، التدخل من أجل تسوية وضعية سكناتهم الجاهزة ومنحهم المفاتيح في القريب العاجل، سيما بعد استكمال أهم الإجراءات الإدارية ودفعهم لمستحقاتهم كاملة بعد استفادتهم منها سنة 2014.

المشروع حسب معاينتنا له تم الانتهاء من الأشغال به بصفة كلية بما فيها التهيئة الخارجية، كما أن الشقق به جاهزة للتسليم حسب ما أدلى به ممثل المقاولة المنجزة، وهو المشروع الذي تم الانطلاق فيه شهر فيفري 2013 ودفع المستفيدون منه الشطر الأول من مستحقاتهم بعدها مباشرة، كما أن عملية التحويل الإداري للوعاء العقاري الفلاحي تمت تسويته إضافة إلى أهم الإجراءات الإدارية الأخرى، إلا أن عملية التسليم لازال يشوبها الغموض والتأجيل بالرغم من ذلك، وهو ما دفع بالمستفيدين الذين التقينا بهم إلى إبداء قلقهم من تماطل مصالح الوكالة العقارية بالولاية صاحبة المشروع في تسوية الوضعية وتسليم المفاتيح لأصحابها الذين يعاني الكثير منهم من تبعات الكراء والضائقة السكنية حسب تصريحاتهم، ناهيك عن تواجد عائلات أكثر من 10 منها تحت طائلة الطرد إلى الشارع في ظل جاهزية سكناتهم التي دفعوا مستحقاتها، وهي الوضعية التي دفعتهم كذلك إلى مراسلة والي الولاية مناشدين أياه التدخل شخصيا من أجل تسوية وضعيتهم والتسريع في تذليل العقبات التي تحول دون منحهم مفاتيح سكناتهم وإنهاء معاناتهم المستمرة لسنوات عدة.