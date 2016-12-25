حجز كمية من الأسلحة القضاء على إرهابيين اثنين في الأغواط

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، الإثنين، من القضاء على إرهابيين خطيرين بحي شطيط بمدينة الأغواط.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بكل من المجرمين: "ب. الحاج عيسى" المكنى "مقداد الهردي"، و"ن.مبارك" المكنى "الأنصاري"، اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1995 و1996.

وأضاف البيان أن العملية سمحت من حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف و5 مخازن مملوءة وجهاز اتصال لاسلكي ومنظار ميدان.

وعلى إثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي عين قزام بالناحية العسكرية السادسة، القبض أول أمس على إرهابيين اثنين من جنسية جزائرية وتاجر أسلحة من جنسية أجنبية، كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وضبطت بحوزتهم مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و150 غراما من مادة الديناميت ووسائل تفجير.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد البيان أن هذه "النتائج المتتالية التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق المحكم مع مختلف قوات الأمن في إطار مكافحة الإرهاب، تؤكد العزيمة والإصرار على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".