مقتل جندي بريطاني في العراق

قالت وزارة الدفاع البريطانية، مساء الاثنين، إن عسكرياً بريطانياً قتل في العراق، مضيفة أن العسكري القتيل ينتمي إلى اللواء الثاني فرقة دوق لانكستر.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة "قتل العسكري في التاجي (إلى الشمال من بغداد) بعد حادثة تخضع حالياً للتحقيق، ولكن يمكننا التأكيد أن وفاة العسكري لا علاقة لها بأي عمل معاد".

يذكر أن عناصر من الجيش البريطاني موجودة في العراق كجزء من الجهود التي تبذلها بريطانيا للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفي ديسمبر الماضي، وصل 150 من منتسبي الوحدة المذكورة إلى العراق في مهمة تستغرق ستة شهور.

ويشكل هؤلاء جزءاً من قوة بريطانية قوامها 500 عسكري تقوم بتدريب قوات الأمن العراقية والكردية.

ويقوم أفراد اللواء الثاني فرقة دوق لانكستر بواجب حماية المدربين العسكريين البريطانيين.