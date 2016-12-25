عطل إلكتروني يعطل العمل في مطارات أمريكية

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر دامت نحو أربع ساعات وأثرت على العمل في عدة مطارات وتسببت في طوابير طويلة وتأخر في مراجعة أوراق الهجرة مع عودة المسافرين بعد عطلة رأس السنة.

وقالت جنيفر إيفانيتسكاي المتحدثة باسم الإدارة في بيان: "حالياً ليست هناك أي مؤشرات على أن العطل جنائي".

وتابعت أن العطل استمر من حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (من 22:00 إلى 02:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء).

وذكر مسؤولون في مطار محلي، أن المطارات في أماكن مثل نيويورك ولوس أنجليس وميامي وبوسطن وأتلانتا لم تتأثر.

وقالت المتحدثة: "خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي وجرى فحص جميع المسافرين وفقاً للمعايير الأمنية".

وأوضحت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في مختلف المطارات حيث كان الناس يحاولون إنهاء الإجراءات في إدارة الهجرة والجمارك.