ارتفعت بـ160 بالمائة خلال 2016 الجزائر تحكم قبضتها على واردات الغاز الإيطالية بـ18.8 مليار متر مكعب

أحكمت الجزائر قبضتها على واردات ايطاليا من الغاز خلال عام 2016، حيث سجلت صادرات سوناطراك الإجمالية نحو هذا البلد الأوروبي ارتفاعا مذهلا فاق 160 بالمائة مقارنة بسنة 2015، بكميات مصدرة قاربت 19 مليار متر مكعب ما يمثل قرابة 30 بالمائة من حاجيات ايطاليا الغازية.

وحسب أرقام الاستهلاك الداخلي وواردات ايطاليا من الغاز التي نشرتها وكالة "ستافيتا كوتيديانا" التي تنشر دوريا معلومات وتفاصيل استهلاك وإنتاج الطاقة في ايطاليا منذ سنة 1993، فإن ما ميز السنة المنقضية هو الارتفاع المذهل في صادرات الغاز الجزائرية نحو ايطاليا.

وحسب الأرقام التي نشرت الإثنين، 2 جانفي 2017، فإن صادرات سوناطراك من الغاز نحو ايطاليا قد ارتفعت بنسبة 160 بالمائة خلال العام المنقضي لوحده، وهذا مقارنة بالكمية التي تم تصديرها عام 2015.

وارتفعت الصادرات الجزائرية من الغاز نحو ايطاليا بنسبة اكبر خلال العام المنقضي مقارنة بسنة 2014، حيث كان الارتفاع في حدود 178 بالمائة، حيث بلغت الكمية الإجمالية التي صدرتها الجزائر لهذا البلد الأوروبي عبر أنبوب الغاز "ترانسماد" الذي يمر عبر تونس بـ18.8 مليار متر مكعب حسب أرقام ذات الهيئة.

ولاحت بوادر عودة الصادرات الجزائرية من الغاز نحو ايطاليا إلى سابق عهدها بانقضاء الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث ارتفعت بنحو 87 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2015، لتصل إلى 6.13 مليار متر مكعب.

وقلصت الجزائر من فارق الصادرات مع روسيا التي بقيت رغم هذا التحسن الكبير للجزائر الممون رقم واحد لإيطاليا بالغاز، بكميات وصلت إلى 28 مليار متر مكعب، أي بفارق نحو 9 مليار متر مكعب عن نظيرتها الجزائرية.

وغطت الصادرات الجزائرية من الغاز نحو ايطاليا ما نسبته 29 بالمائة من الاحتياجات العامة للبلاد (18.8 مليار متر مكعب)، حيث يقدر استهلاك البلاد حسب ذات المعطيات 65 مليار متر مكعب، وهي النسبة نفسها تقريبا التي كانت قبل 8 سنوات عندما كانت الجزائر تضمن ثلث احتياجات ايطاليا من الغاز (2009)، ما يؤكد عودة الجزائر لاستعادة حصتها من الغاز المصدر نحو هذا البلد بعد فترة تراجع وتقهقر كبير منذ 2014.