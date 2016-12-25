بعد ارتفاع مذهل لأسعار الفاكهة الموز والبرتقال المهربان من تونس يغزوان أسواق الوادي

تعرف أسواق الخضر والفواكه في ولاية الوادي رواجا منقطع النظير للخضر و الفواكه خاصة البرتقال و الموز و اليقطين أو كما يعرف محليا بـ " الكابويا " القادمة من الجمهورية التونسية بحكم أن الولاية يجمعها الشريط الحدودي الأطول مع تونس بين الولايات الحدودية للبلاد.

والمتجول في أسوق الخضر والفواكه عبر مدينة الألف قبة و قبة، يلاحظ الكميات الكبيرة من البرتقال التونسي الذي يمتاز بصغر حجمه ولمعان قشرته وحلاوة مذاقه، والذي يباع بأسعار جد معقولة لا تتجاوز الثمانين دينار للكيلوغرام الواحد ،كأغلى سقف سعري له، و يقبل سكان الولاية على شراء البرتقال التونسي بكثافة ليس بسبب سعره فقط ، بل لجودته أيضا.

وتدخل أغلب كميات البرتقال والموز وغيرها من الخضر والفواكه ،عبر التهريب سيما عبر بلديات دوار الماء والطالب العربي وبن قشة من طرف فلاحي ومهربي الولايات التونسية الثلاثة المتاخمة لولاية الوادي وهي توزر، قبلي و قفصة.

وزاد ارتفاع سعر الموز الذي وصل سعره الى سقف 500 دينار في الجزائر،من توجه عدد كبير من المهربين لإقتناء الموز من تونس ،والذي لا يزيد سعره عن 150 دينار للكيلوغرام الواحد ،ليتم جلب وبيعه بسعر مناسب للمستهلك في الوادي اذ يبلغ سعره احيانا 250 دينار فقط للكيلوغرام الواحد.