لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، الاثنين، بسبب مجموعة من الأعاصير تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام.
وقتل أربعة أشخاص سحقاً لدى سقوط شجرة على سيارتهم في ألاباما، كما أعلن حاكم هذه الولاية.
وذكر مكتب رئيس شرطة والتون كاونتي في بيان، إنه تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 70 عاماً في منطقة ديفونياك سبرينغز شمال غرب فلوريدا، يوم الاثنين، بعد وقوع سيول.
وأضاف أن الشرطة عثرت على الرجل مقلوباً قرب سيارة أغرقتها المياه جزئياً ولكن لم يتضح على الفور متى توفي.
ومنذ بضعة أيام، يجتاح عدد كبير من الأعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة، وحرم عشرات آلاف الأشخاص من التيار الكهربائي في تكساس ولويزيانا.
وقال جون هارت خبير الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بالعواصف عبر الهاتف، إن هيئة الأرصاد الوطنية وضعت تقديرات أولية تشير إلى أن إعصاراً أصاب المنطقة، مضيفاً أن الهيئة وضعت ستة تقارير أولية بوقوع أعاصير في ألاباما ومسيسبي، يوم الاثنين.
وقال مسؤولون إنهم يعتزمون تقيم الأضرار بالكامل، يوم الثلاثاء.
وذكر مسؤولون، إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن العواصف سببت سيولاً في بعض أجزاء ولايات الجنوب الأمريكي.
وكان للعواصف تأثير محدود على الرحلات الجوية حيث ألغيت نحو 40 رحلة جوية في مطار بوش الدولي في هيوستن أحد أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، حسب ما أفاد موقع فلايت أوير دوت كوم.
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خمسة قتلى في أعاصير اجتاحت ولايات الجنوب الأمريكي
وكالات - الشروق أونلاين
لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، الاثنين، بسبب مجموعة من الأعاصير تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام.
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وقتل أربعة أشخاص سحقاً لدى سقوط شجرة على سيارتهم في ألاباما، كما أعلن حاكم هذه الولاية.
وذكر مكتب رئيس شرطة والتون كاونتي في بيان، إنه تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 70 عاماً في منطقة ديفونياك سبرينغز شمال غرب فلوريدا، يوم الاثنين، بعد وقوع سيول.
وأضاف أن الشرطة عثرت على الرجل مقلوباً قرب سيارة أغرقتها المياه جزئياً ولكن لم يتضح على الفور متى توفي.
ومنذ بضعة أيام، يجتاح عدد كبير من الأعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة، وحرم عشرات آلاف الأشخاص من التيار الكهربائي في تكساس ولويزيانا.
وقال جون هارت خبير الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بالعواصف عبر الهاتف، إن هيئة الأرصاد الوطنية وضعت تقديرات أولية تشير إلى أن إعصاراً أصاب المنطقة، مضيفاً أن الهيئة وضعت ستة تقارير أولية بوقوع أعاصير في ألاباما ومسيسبي، يوم الاثنين.
وقال مسؤولون إنهم يعتزمون تقيم الأضرار بالكامل، يوم الثلاثاء.
وذكر مسؤولون، إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن العواصف سببت سيولاً في بعض أجزاء ولايات الجنوب الأمريكي.
وكان للعواصف تأثير محدود على الرحلات الجوية حيث ألغيت نحو 40 رحلة جوية في مطار بوش الدولي في هيوستن أحد أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، حسب ما أفاد موقع فلايت أوير دوت كوم.