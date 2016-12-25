حكم بسجن وجلد عمال أجانب في السعودية

قضت محكمة سعودية على عدد من العمال الأجانب في السعودية بالسجن والجلد بسبب احتجاجهم العام الماضي عندما لم تدفع أجورهم، حسب ما نقل موقع "بي بي سي عربي" عن وسائل إعلامية، الثلاثاء.

وتقول صحف سعودية، إن نحو 50 عاملاً حكمت عليهم محكمة في مكة المكرمة بالسجن لفترات مختلفة تتراوح ما بين 45 يوماً وأربعة أشهر. كما حكم على آخرين بالجلد 300 جلدة.

ولم تذكر صحيفة الوطن وأخبار العرب اللتان أوردتا التقرير جنسيات العمال.

ويعمل أصحاب هذه القضايا في شركة بن لادن العملاقة للتعمير، التي سرحت عدداً كبيراً من العمال ولم تدفع أجور كثير منهم لعدة أشهر، مع تأثر الاقتصاد السعودي بانهيار أسعار النفط.

وأفادت تقارير، بأن عدداً من الحافلات التابعة للشركة أحرقت على يد عمال غاضبين.

وأكدت السلطات وقتها، أن سبع حافلات أحرقت ولكنها لم تذكر السبب.

وكان العمال في قطاع التعمير، خاصة في مجموعة بن لادن، وشركة سعودي أوجيه، قد تركوا دون دفع رواتبهم بعد انخفاض عوائد النفط، الذي تسبب في عدم قدرة المملكة على دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تعاقدت معها.

وقد أسست مجموعة بن لادن قبل أكثر من 80 عاماً على يد والد زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وقالت الشركة في أواخر العام الماضي، إنها استكملت دفع مستحقات 70000 عامل من المسرحين.

وأشارت الشركة إلى أنها ستدفع المستحقات المتأخرة للعمال الذين لا يزالون يعملون لديها فور دفع الحكومة للمتأخرات.

وكان عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه، التي يقودها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من بين من لم تدفع أجورهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عامل في الشركة قوله في ديسمبر، إنه تسلم جزءاً من مستحقاته، لكن مازال لدى الشركة أجور خمسة أشهر.

وقالت الحكومة السعودية في نوفمبر، إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة في الشهر التالي.

لكن وزير المالية قال للصحفيين في 22 ديسمبر، وبعد نشر ميزانية 2017، إن الأموال المستحقة للشركات الخاصة ستدفع لها "خلال 60 يوماً".