قال "علي أكبر ولايتي" مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه برغم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، فإن حزب الله اللبناني لن يخرج من هذا البلد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ولايتي، الثلاثاء، في العاصمة طهران عقب لقاء جمعه مع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وأضاف ولايتي: "خروج حزب الله من سوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، دعاية الأعداء".
وأكد ولايتي مواصلة بلاده التنسيق مع روسيا حيال سوريا، وذلك في معرض إجابته على سؤال حول "ادعاء تجاهل روسيا مصالح إيران في سوريا".
وأشار المستشار إلى الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في سوريا، وأضاف: "مستقبل سوريا ومفاوضات السلام ستعقد في محور الحكومة السورية وأصدقائها".
وأردف: "لن يكون مكان للجهات التي تبادر إلى تسيير محادثات السلام خارج إطار حكومة هذا البلد وإرادة شعبها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، اعتباراً من الجمعة الماضية (30 ديسمبر المنصرم) عقب موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية-تركية.
وفي حال نجاح الاتفاق، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان، برعاية تركية روسية، قبل انتهاء جانفي الجاري.
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مستشار خامنئي: حزب الله سيبقى في سوريا
الأناضول - الشروق أونلاين
قال "علي أكبر ولايتي" مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه برغم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، فإن حزب الله اللبناني لن يخرج من هذا البلد.
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ولايتي، الثلاثاء، في العاصمة طهران عقب لقاء جمعه مع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وأضاف ولايتي: "خروج حزب الله من سوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، دعاية الأعداء".
وأكد ولايتي مواصلة بلاده التنسيق مع روسيا حيال سوريا، وذلك في معرض إجابته على سؤال حول "ادعاء تجاهل روسيا مصالح إيران في سوريا".
وأشار المستشار إلى الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في سوريا، وأضاف: "مستقبل سوريا ومفاوضات السلام ستعقد في محور الحكومة السورية وأصدقائها".
وأردف: "لن يكون مكان للجهات التي تبادر إلى تسيير محادثات السلام خارج إطار حكومة هذا البلد وإرادة شعبها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، اعتباراً من الجمعة الماضية (30 ديسمبر المنصرم) عقب موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية-تركية.
وفي حال نجاح الاتفاق، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان، برعاية تركية روسية، قبل انتهاء جانفي الجاري.