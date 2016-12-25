محاكمة عصابة سرقة السيارات الفاخرة بالعاصمة

date 2017/01/03 views 222 comments 0
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icon-writer قدور.ج

صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الثلاثاء، تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق شابين بتهمة السرقة بالتعدد والتي كانت طالت سيارات فاخرة بمنطقة دالي ابراهيم بالعاصمة.

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قضية الحال حسب مجريات المحاكمة جاءت بناء على شكوى قيدها الضحايا مفادها تعرض سيارتهم للسرقة رغم أنها مزودة بنظام الحماية ليتم مراقبة الأحياء التي كانت محل السرقة ليتم القبض على المتهمين وبحوزتهم أجهزة تشويش متطورة يتمكن من خلالها المتهمان من توقيف نظام الحماية لمدة معينة يتمكن خلالها من سرقة المعدات المتواجدة في السيارات والتي تراوحت بين مبالغ مالية صعبة وأجهزة الكترونية.

المتهمان وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكرا التهم الموجه إليهم وتبادلا الاتهامات حيث القي كل واحد فيهم التهمة على الأخر ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.

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