نفى وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، وجود أي زيادات في أسعار النقل الحضري وشبه الحضري، مؤكدا أن ما يتم تداوله من زيادات لدى الناقلين هي عشوائية، وعلى المواطن التوجه إلى مديرية النقل بولايته لتقديم شكوى ضد أي ناقل يمس بالتسعيرة الأصلية.
وقال طلعي الثلاثاء، على هامش المصادقة على قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني، إن مصالحه تشرع حاليا في جلسات عمل مع النقابات ومسؤولي النقل بالولايات لمناقشة تسعيرة النقل، قائلا "نحن في مفاوضات مع الناقلين الخواص من أجل الاتفاق على قيمة الزيادات في أسعار النقل.. لكن إلى حد الساعة لا يوجد شيء رسمي والزيادات الموجودة هي عشوائية وغير مقننة".
واعترف طلعي بتوجه وزارة النقل نحو الموافقة على مطالب اتحادية الناقلين برفع تسعيرة النقل على خلفية الزيادات التي أقرها قانون المالية الأخير في أسعار البنزين والمازوت، حيث كشف أن مصالحه ستفصل في الزيادات الجديدة المقررة على أسعار النقل عقب الاجتماع المقرر قريبا بين ممثلين عن الوزارة الوصية واتحادية الناقلين.
للإشارة، فقد صادق نواب البرلمان، الثلاثاء على قانون المرور بالأغلبية، ويتضمن هذا النص أساسا وضع نظام لرخصة السياقة بالتنقيط مع تشديد العقوبات على المخالفين.
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قال إن الأسعار التي يفرضها الناقلون غير مقننة
طلعي: لا زيادات في تسعيرة النقل
أسماء.ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
نفى وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، وجود أي زيادات في أسعار النقل الحضري وشبه الحضري، مؤكدا أن ما يتم تداوله من زيادات لدى الناقلين هي عشوائية، وعلى المواطن التوجه إلى مديرية النقل بولايته لتقديم شكوى ضد أي ناقل يمس بالتسعيرة الأصلية.
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وقال طلعي الثلاثاء، على هامش المصادقة على قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني، إن مصالحه تشرع حاليا في جلسات عمل مع النقابات ومسؤولي النقل بالولايات لمناقشة تسعيرة النقل، قائلا "نحن في مفاوضات مع الناقلين الخواص من أجل الاتفاق على قيمة الزيادات في أسعار النقل.. لكن إلى حد الساعة لا يوجد شيء رسمي والزيادات الموجودة هي عشوائية وغير مقننة".
واعترف طلعي بتوجه وزارة النقل نحو الموافقة على مطالب اتحادية الناقلين برفع تسعيرة النقل على خلفية الزيادات التي أقرها قانون المالية الأخير في أسعار البنزين والمازوت، حيث كشف أن مصالحه ستفصل في الزيادات الجديدة المقررة على أسعار النقل عقب الاجتماع المقرر قريبا بين ممثلين عن الوزارة الوصية واتحادية الناقلين.
للإشارة، فقد صادق نواب البرلمان، الثلاثاء على قانون المرور بالأغلبية، ويتضمن هذا النص أساسا وضع نظام لرخصة السياقة بالتنقيط مع تشديد العقوبات على المخالفين.