ديوان حقوق التأليف يكرم الفرقاني ويوزع الحقوق على مستحقيها

يدشن ديوان حقوق التأليف والحقوق المجاورة "لوندا" سلسلة نشاطاته للسنة الجديدة بتنظيم حفل تكريمي لمجموعة من الوجوه الفنية وتسليم الحقوق المجاورة لعدد من الناشرين والفنانين والكتاب والمبدعين.

وينتظر أن يشرف الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا على هذا الحدث الذي ستحضره أيضا أهم الوجوه الفنية في الجزائر أمثال الشاب خالد، مامي، إيدير، الممثلة فريدة صابونجي وغيرهم... الحفل سيشهد أيضا تكريم عميد أغنية المالوف الحاج محمد الطاهر الفرقاني.

تأتي مبادرة الديوان في مراقبة استغلال وتوزيع حقوق التأليف والحقوق المجاورة للمؤلفين والفنانين لمحاربة القرصنة والاستغلال غير المشروع لهذه الحقوق. وينتظر أن يعقد مدير الديوان اليوم ندوة صحفية للإعلان عن البرنامج التفصيلي لهذه المبادرة وكذا تدشين مكتب التوثيق والمعلومات التابع للديوان الذي سيحتضنه رياض الفتح بالعاصمة.