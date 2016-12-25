تنظم جمعية "عشاق الخشبة للفنون المسرحية" بولاية الوادي، في النصف الثاني من شهر فيفري القادم، المهرجان المغاربي للمسرح، في طبعته الخامسة والتي ترفع لروح الراحل "كاتب ياسين"، وتقام تحت شعار "المسرح بوابة لثقافات الشعوب".
وحسب الجمعية ذاتها فإن الدورة القادمة والتي ستجرى في الفترة بين 16 و19 فيفري، سيتم الاحتفاء بها بالموسيقار نوبلي فاضل، وستشارك في المنافسة النسخة الخامسة: جمعية الناقوس للمسرح والسينما بالأغواط بمسرحية "ريق الشيطان"، وستشارك ورشة الباهية للمسرح والفنون لوهران، بعرض "أنا والمارشال"، وستمثل تونس بفرقة جمعية مسرح الابتسامة بنابل بمسرحيتها "الدرجة الصفر"، بالإضافة إلى جمعية ناس للمسرح بقفصة بمسرحية "جنــّـــات"،أما المملكة المغربية فستمثلها فرقة الكواليس للمسرح، بمسرحيتها "كوما"، وليبيا بمسرحية صورة باهتة، تقدمها فرقة القرية، كما ستشارك جمعية المسرحيين الموريتانيين، بمسرحية حبل غسيل الوصية، كما ستشارك فرقة البيت الفني للمسرح بمسرحية فى انتظار جودة عن الجمهورية المصرية، وفرقة بريدة المسرحية السعودية، بمسرحية الرجل الفنار، ومسرح عناد الفلسطيني بمسرحية "الجزيرة"، ودولة الإمارات العربية المتحدة بمسرحية "صراخ الجثة" التي ستقدمها فرقة مسرح رحالة الإمارات.
كما سيتم عرض خلال الأيام المغاربية المذكورة، عروض لمسرح الشارع، لفرقة كواليس المسرح المغربية، وسيتم تكريم خلال المهرجان المذكور: الكاتب والمخرج المسرحي غنام غنام، والمخرج التونسي عبد المجيد شكير، والفنان المسرحي المعروف في سلسلة نسيبتي لعزيزة فرحات هنانة، والفنان الليبي أكرم عزوز، والفنانة المصرية سعاد خليل، بالإضافة إلى المخرج الكويتي محمد مرسي، هذا وستنظم خلال المهرجان عدة ورشات لفائدة المشاركين فيه، تخص الإخراج، والكتابة الدرامية، ومسرح الشارع، كما سيتم تنشيط عدة محاضرات حول المسرح.
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"المهرجان المغاربي للمسرح" يكرم نوبلي فاضل ويحتفي بكاتب ياسين
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
تنظم جمعية "عشاق الخشبة للفنون المسرحية" بولاية الوادي، في النصف الثاني من شهر فيفري القادم، المهرجان المغاربي للمسرح، في طبعته الخامسة والتي ترفع لروح الراحل "كاتب ياسين"، وتقام تحت شعار "المسرح بوابة لثقافات الشعوب".
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وحسب الجمعية ذاتها فإن الدورة القادمة والتي ستجرى في الفترة بين 16 و19 فيفري، سيتم الاحتفاء بها بالموسيقار نوبلي فاضل، وستشارك في المنافسة النسخة الخامسة: جمعية الناقوس للمسرح والسينما بالأغواط بمسرحية "ريق الشيطان"، وستشارك ورشة الباهية للمسرح والفنون لوهران، بعرض "أنا والمارشال"، وستمثل تونس بفرقة جمعية مسرح الابتسامة بنابل بمسرحيتها "الدرجة الصفر"، بالإضافة إلى جمعية ناس للمسرح بقفصة بمسرحية "جنــّـــات"،أما المملكة المغربية فستمثلها فرقة الكواليس للمسرح، بمسرحيتها "كوما"، وليبيا بمسرحية صورة باهتة، تقدمها فرقة القرية، كما ستشارك جمعية المسرحيين الموريتانيين، بمسرحية حبل غسيل الوصية، كما ستشارك فرقة البيت الفني للمسرح بمسرحية فى انتظار جودة عن الجمهورية المصرية، وفرقة بريدة المسرحية السعودية، بمسرحية الرجل الفنار، ومسرح عناد الفلسطيني بمسرحية "الجزيرة"، ودولة الإمارات العربية المتحدة بمسرحية "صراخ الجثة" التي ستقدمها فرقة مسرح رحالة الإمارات.
كما سيتم عرض خلال الأيام المغاربية المذكورة، عروض لمسرح الشارع، لفرقة كواليس المسرح المغربية، وسيتم تكريم خلال المهرجان المذكور: الكاتب والمخرج المسرحي غنام غنام، والمخرج التونسي عبد المجيد شكير، والفنان المسرحي المعروف في سلسلة نسيبتي لعزيزة فرحات هنانة، والفنان الليبي أكرم عزوز، والفنانة المصرية سعاد خليل، بالإضافة إلى المخرج الكويتي محمد مرسي، هذا وستنظم خلال المهرجان عدة ورشات لفائدة المشاركين فيه، تخص الإخراج، والكتابة الدرامية، ومسرح الشارع، كما سيتم تنشيط عدة محاضرات حول المسرح.