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رفض التخريب ودعا إلى الحوار والتوافق
بن فليس: استبدال حكم فاشل بالأرض المحروقة ليس خيارا
رفض رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، منطق العنف والتخريب والتدمير في احتجاجات بجاية، ودعا إلى "تحوّل ديمقراطي" في الجزائر عبر "جميع القوى وعن طريق الحوار والتوافق".
قال بن فليس في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، عقب احتجاجات بجاية "لقد لقننا ما سمي بالربيع العربي الكثير من الدروس؛ ومن بين هذه الدروس التي يجب على كل واحد منا أن يتعظ بها هناك درس ألخصه في سؤال واحد: ما الذي يبقى للإصلاح أو التقويم أو التجديد إذا غمر العنف الوطن وحوله إلى دمار وخراب و إذا أباد العباد أو جعل منهم نازحين أو لاجئين و أدى إلى انهيار الدول بأكملها و إلى تفتت الأمم و تمزق المجتمعات الواحدة؟"
وجاءت تدوينة رئيس الحكومة الأسبق في شكل نصيحة للشعب، حذّر فيها من "التفجير" وحثّ على تصحيح الاختلالات، كما قال "نعم مجتمعنا بحاجة إلى التجديد والتغيير في نمط الحكم وفي التصور للعلاقة بين الحكام والمحكومين وفي تطوير مفهوم المواطنة الحقة؛ وهدف كل هذا ليس التدمير وإنما البناء؛ وهدفه أيضا تصحيح الاختلالات وليس تفجيرها وهدفه خطوات إلى الأمام وليس خطوات إلى الوراء".
وأضاف بن فليس "أنا شديد الحرص على أن يكون التحول الديمقراطي في بلدي عبر جمع القوى والقدرات، وعلى أن يتم عن طريق الحوار والتوافق وعلى أن يتسم بالهدوء والتدرج".
وخلص إلى القول "فاستبدال منظومة حكم فاشلة بالأرض المحروقة لا يمكن أن يكون خيارنا أبدا؛ وحل المشاكل السياسية بطرق غير سلمية لا يمكن إطلاقا أن يكون منهجا من مناهجنا؛ ومنطق الغالب والمغلوب لا يمكن بتاتا أن يكون منطقنا ونحن أبناء الأمة الواحدة والمجتمع الواحد والدولة الوطنية الواحدة التي نريد لها الحصانة والمناعة وليس الضعف والفشل".
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/03 على 19:291
اتهاماتكم و طعنكم للحكومه جعل بعض المتهورين طعم سهل للاعداء وربوهات تسمع لهم و تخرب الله يهدينا و يهديكم من يحب البلاد يشارك في بنائها وهو في الحكم او بعيدا عنه
سليمان2017/01/03 على 19:352
كلام صحيح و عاقل. يجب على شعبنا التحلي باليقضه والحكمه و عدم التسرع في القرار انها بلادنا و يجب حمايتها باغلى الثمن. تحيا الجزائرالى الابد قويه و شامخه. نعم للتسامح ولا للكراهيه.
ابو:شيليا2017/01/03 على 19:373
كلام صدوق
2017/01/03 على 19:394
ظرك يجي واحد ما يبغيش الجديد و يبغي الشيتة يقول '' نتا كنت معاهم''
و نا نقولو كان مع برامج و لما وقعو اختلالات خرج ولا خرجوه
الساسة برامج و ليست اشخاص
أحب اللغة العربية - وأكره السياسة2017/01/03 على 19:445
الله الله على العربية الفصحى لما تخرج من اللسان الفصيح....حقيقة ما يعجبني في بن فليس فصاحته وإتقانه للغة العربية وعدم تكلمه بغيرها...ويستمتع الواحد وهو يستمع لخطابه...........