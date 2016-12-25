هدد وزير الداخلية والجماعات المحلية باسترجاع كل الأراضي الفلاحية والصناعية غير المستغلة من طرف المستثمرين، إذا ثبت أنهم لم يقوموا باستغلالها في آجال لا تتعدى 12 شهرا، ولفت الوزير إلى أن الحكومة منحت كل التسهيلات للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم في إطار عقود الامتياز لكن الإحصائيات أثبتت أن العديد منهم تأخر في إنجاز مصانع أو مزارع من شأنها أن تذر ثروة اقتصادية.
وقال الوزير خلال زيارة المزرعة النموذجية رئيسي عبد المجيد ببلدية بلخير دائرة بوشقوف، إن الاستثمار قيم وحب للعمل ومخاطرة في نفس الوقت ولذا على كل المستثمرين خلق الثروة، ومناصب شغل، مضيفا أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق تغيير الذهنيات الريعية والتشمير على السواعد لأن التحديات الاقتصادية كبيرة جدا.
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بدوي: استرجاع كل الأراضي غير المستغلة من أصحابها
إيمان عويمر
هدد وزير الداخلية والجماعات المحلية باسترجاع كل الأراضي الفلاحية والصناعية غير المستغلة من طرف المستثمرين، إذا ثبت أنهم لم يقوموا باستغلالها في آجال لا تتعدى 12 شهرا، ولفت الوزير إلى أن الحكومة منحت كل التسهيلات للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم في إطار عقود الامتياز لكن الإحصائيات أثبتت أن العديد منهم تأخر في إنجاز مصانع أو مزارع من شأنها أن تذر ثروة اقتصادية.
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وقال الوزير خلال زيارة المزرعة النموذجية رئيسي عبد المجيد ببلدية بلخير دائرة بوشقوف، إن الاستثمار قيم وحب للعمل ومخاطرة في نفس الوقت ولذا على كل المستثمرين خلق الثروة، ومناصب شغل، مضيفا أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق تغيير الذهنيات الريعية والتشمير على السواعد لأن التحديات الاقتصادية كبيرة جدا.