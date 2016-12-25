3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ ضدها فتاة "سكرانة" تهتف بـ "داعش" داخل مركز أمن!

مثلت أمام محكمة جنايات العاصمة، الثلاثاء سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية وحمل أسلحة محظورة دون مبرر شرعي، حيث تابعتها المحكمة بالتهم المذكورة، بعد التهديدات التي أطلقتها أمام رجال الأمن بمركز شرطة وسط العاصمة، بانضمامها إلى تنظيم "داعش" والتلفظ بعبارات تمجده، إضافة إلى إحداثها فوضى عارمة، وهي في حالة متقدمة من السكر، كانت قصدت المكان لإيداع شكوى بتعرضها للضرب من طرف عامل بالحانة التي كانت بها، كما جاء في محضر المعاينة لعناصر الشرطة القضائية، أن المتهمة خلال توجهها لإيداع الشكوى كانت تحمل خنجرا عثر عليه داخل حقيبة يدها بعد تفتيشها.

وجاءت اعترافات المتهمة خلال الجلسة العلنية الثلاثاء، مغايرة تماما لما ورد في التحقيق الابتدائي، حيث أكدت أنها تنقلت إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتها حول الاعتداء الذي تعرض له صديقها، أين كانا يحتسيان الخمر ليلا داخل حانة بشارع عبان رمضان، قبل أن ينهال عليه نادل الحانة بالضرب ويتسبب له في جروح.

كما ذكرت المتهمة، أنها لا تعرف تنظيم "داعش" الإرهابي، ولم تسمع عنه أصلا، وتصرفها كان ردا على الاستقبال السيئ لها من قبل رجال الشرطة. وخلال مرافعة دفاعها، أكد أن ظروفها الاجتماعية ويُتمها جعلاها تقصد الحانة، وتصل إلى ما هي عليه، ملتمسا ظروف التخفيف في حقها خلال النطق بالحكم. وعلى أساس هذه الوقائع، التمس النائب العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات أدانتها المحكمة بـ 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، و20 ألف غرامة مالية.