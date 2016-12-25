صاحب برنامج "جرنان القوسطو"، المسرحي الممثل عبد القادر جريو لـ "الشروق": "ميهوبي مسؤول عن أزمة المسرح.. وحديثه عن التقشف أضّر بالإبداع"!

انتقد الكاتب الممثل عبد القادر جريو الخرجات الأخيرة لوزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، قائلا إنه "متعجّب جدا من وزيرٍ كان المفترض منه الدفاع عن الثقافة والمثقفين، فراح في كل مرة يتحدث عن التقشف والمتقشفين"!

عبد القادر جريو، الذي قدّم للشاشة في السنوات الأخيرة برنامج "جرنان القوسطو" قبل توقيفه، وشارك في عدة مسلسلات وأفلام، لا يزال حتى الآن متمسكا بهوايته و"غوايته" الأولى المتمثلة في المسرح، قال إن الحديث عن مداخيل مالية للفن الرابع في الجزائر تعدّ "سخرية من الواقع ومجرّد ضحك على الذقون"، مضيفا: "المسرح لا يجلب المال، ولا يمكن إقناع الناس بمشاهدة مسرحية مقابل دفع مقابل مادي (...). المسرح تحديدا الذي تملكه الدولة هو مسرح يقدّم خدمة عمومية، ويجسد ما كرسه الدستور باعتبار الثقافة حقا لكل مواطن".

وفي قراءة تاريخية لموقفه، قال جريو: "مسرح السبعينيات كان يحمل قضية، وهو مسرح ملتزم، هكذا كان وهكذا من المفروض أن يظل ويستمر"، وبالتالي، فإن "المسارح التي فقدت 70 بالمائة من ميزانيتها العامة جعلت الفن الرابع يئن ويدخل في أزمة حقيقية".

وأضاف صاحب مسرحية (دلالي) أن المسرح رافق التطورات التي عرفتها البلاد، "لقد كان مسرحا يضاهي مشروع المجتمع الذي عرفه الجزائريون، أما اليوم فيُطلب من المسرح والمسرحيين أن يجلبوا المال، وأنا محتار جدا من وزير الثقافة الذي يبدو أكثر أعضاء الحكومة حرصا على رفع شعار التقشف وكأن الملايير التي تم ضخها على تظاهرات ثقافية سابقة، ذهبت إلى جيوب الفنانين والممثلين، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن عملية الإنتاج تحتوي على عدة عناصر استفادت من المصاريف والتهمت تلك التكلفة المالية".

وختم عبد القادر جريو كلامه بالقول إن المسؤول الأول عن غياب الثقافة في البلاد هو وزير الثقافة الحالي "رغم أنني لا أكن له سوى الاحترام والتقدير لمكانته كشاعر وكمثقف" لكن هذا لا يمنع من قول الحقيقة: "لقد ذهبنا إلى فرنسا ومسارح عالمية أخرى، ونعرف جيدا التفريق بين المسرح التجاري الذي يجلب المال والمسرح العمومي الذي يمثل الذوق العام ويرفع من قيمة الثقافة ومستوى الفكر".