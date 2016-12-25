ظاهرة تحدث مرة في الأسبوع الأول من كل عام الأرض تعبر أقرب نقطة من الشمس هذا الأربعاء

ستعبر الأرض، الأربعاء، في حدود الساعة الثانية و19 دقيقة، أقرب نقطة لها من الشمس، في ظاهرة فلكية لا تتكرر إلا في مطلع الأسبوع الأول من كل سنة.

وأوضحت الجمعية العلمية الفلكية "البوزجاني"، في بيان استلمته "الشروق"، أن هذه الظاهرة تعرف فلكيا بمرور الأرض بنقطة الحضيض، وتعتبر أقرب نقطة في مدار الأرض الإهليلجي حول الشمس، حيث توجد يومها على بعد 0.9833 وحدة فلكية، أي ما يعادل نحو 147 مليون كم.

وأضاف البيان أن قرب الشمس أو بعدها ليس هو ما يحدد حدوث الفصول الأربعة، ولكنه يحدد المدة التي تستغرقها، حيث يكون فصل الشتاء هو الأقصر مدة بالنسبة إلى سكان نصف الكرة الشمالي، بينما تبلغ سرعة الأرض أقصاها في مدارها حول الشمس أين تبلغ نحو 30 كم/ الثانية.

أما أهم ما يحدد بداية الفصول، فهو مدى تركيز سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض. فكلما كانت عمودية زاد تركيزها وارتفعت درجة الحرارة في وحدة المساحة، كما هي الحال في فصل الصيف، أما إذا سقطت مائلة فكانت أقل تركيزا وحرارة وهو ما يوافق فصل الشتاء.