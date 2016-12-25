أدين بـ 7 سنوات سجنا معتقل سابق بغوانتنامو يقتل جزائريّا بحانة في فرنسا

سلطت محكمة الجنايات بالعاصمة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، في حق مغترب بفرنسا، بعد تورطه في قتل جزائري مقيم بمرسيليا يعمل بحانة هناك، أين وجه إليه رصاصة قاتلة من مسدسه، أصابته مباشرة في الرأس، كما اعترف المتهم خلال توقيفه من قبل مصالح الضبطية القضائية في الجزائر، بأنه استلم المسدس من شخص إسباني الجنسية، وقام بقتل ضحيته داخل الحانة، ولاذا بالفرار، حيث كان يتنقل بجواز سفر مزور باتجاه إيطاليا وبريطانيا، غير أنه تراجع عن جميع أقواله في جلسة الإثنين، وقال إن القاتل فرنسي، وبرّر فراره الدائم لعدم امتلاكه وثائق الإقامة بفرنسا.

وحسب الملف القضائي للمتهم، فقد سبق لهذا الأخير أن تنقل بين مختلف الدول الأوروبية للإقامة بها، قبل أن يتشبع بفكرة "الجهاد" في أفغانستان، حيث قرر التوجه إلى هناك والالتحاق بالعناصر الإرهابية سنة 2002، وبعد عودته لدخول الأراضي البريطانية تم توقيفه بالمطار، بعد اكتشاف حيازته جواز سفر مزورا، ليحال على التحقيق الأمني من طرف المخابرات الأمريكية، حيث اتهمته بالانضمام إلى مقاتلين بالشيشان، ليودع بسجن "غوانتنامو" الذي قضى به عدة سنوات، إلى غاية تسليمه للسلطات الجزائرية بعد استفادته من حكم البراءة.