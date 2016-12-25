المدير المساعد لمؤسسة "أوبو" الجزائر رضا معمري: هذا سر نجاح هواتفنا وزبائننا هم سفراؤنا

يكشف المدير المساعد لمؤسسة "أوبو الجزائر" رضا معمري في هذا الحوار المختصر سر النجاح السريع لعلامة "أوبو" في الجزائر، والتي تمكنت خلال سنة ونصف من تحقيق معجزة تجارية بكل المقاييس، حيث بات الهاتف الصيني "أوبو" المطلب الأول للجزائريين بسبب اجتماع ثلاثة عناصر تتمثل في النوعية والسعر وخدمات ما بعد البيع.

ويؤكد محدثنا أن قصة النجاح بدأت بدراسة دقيقة للسوق الجزائرية وطبيعة المستهلك المحلي، والتي ساهم فيها ثلة من الخبراء الجزائريين ومختصين من مؤسسة "أوبو" الصينية التي تتواجد في الكثير من الأسواق العربية والإفريقية، حيث ساهمت هي الأخرى بتجربتها في تقديم منتوج يتناسب مع السوق الجزائرية، حيث خلصت الدراسة أن المستهلك الجزائرية يبحث عن هاتف ذكي تجتمع فيه جميع المواصفات التكنولوجية الحديثة وبسعر تنافسي، وهذا ما قدمته علامة "أوبو" في الجزائر، والتي قدمت تشكيلة متكاملة من الهواتف الذكية التي تتناسب مع مختلف الأذواق والاحتياجات والشرائح.

سعر ثابت في جميع الولايات

ويرجع السر الثاني لنجاح علامة "أوبو" في الجزائر حسب رضا معمري إلى سياسة الشركة في توحيد أسعار هواتفها في جميع ولايات الوطن "فلو تجولت في الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها فستجد نفس السعر ولهذا فلن تتعب نفسك إذا قررت أن تشتري أحد هواتف الشركة، والسبب الثاني هو الإشهار والتعريف بالعلامة التي تقابل الزبائن في أغلب محلات بيع الهواتف التي تتزين واجهاتها بعبارة "أوبو" التي توجه الزبون مباشرة إلى منتوجاتنا".

1000 عامل واحترافية خدمات ما بعد البيع

ومن العوامل التي ساهمت في النجاح السريع لهواتف "أوبو" التي اكتسحت المحلات والبيوت والمؤسسات في فترة قياسية، يؤكد محدثنا أنها تتعلق باحترفية خدمات ما بعد البيع التي يشرف عليها مئات العمال المؤهلين والذين تلقوا دورات تكوينية مكثفة، وهذا في سبيل إرضاء الزبائن، فمدة الخدمة ونوعيتها ووفرتها هي من أكثر العوامل التي تؤدي إلى إرضاء الزبائن الذين سيتحولون إلى سفراء للعلامة وهذا ما يساهم في نجاح أي منتوج حديد من عدمه.

وأضاف رضا معمري أن مؤسسة "أوبو الجزائر" تشغل أزيد من 1000 عامل وهذا ما يدل على اهتمامها بالجانب البشري.

تشكيلة متنوعة وأسعار تنافسية

وبيّن محدثنا أن "أوبو الجزائر" تعرض تشكيلة متنوعة من الهواتف الذكية التي تبدأ أسعارها من 14 ألف دينار وتصل إلى 34 ألف دج، وهذا ما يتناسب مع مختلف الشرائح والاحتياجات، فتوفير هاتف يختصر آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الهواتف الذكية هو هدف علامة "أوبو" التي طرحت مؤخرا هاتفا ذكيا شهد نجاحا كبيرا ويتعلق الأمر بـ"أوبوF1s " الذي يقدم تجربة التقاط صور سيلفي فريدة، حيث يتميز بوجود كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.0 وهو ما يوفر صور سيلفي جيدة جدا حتى في ظل وجود إضاءة منخفضة، ويعتبر هذا الهاتف بمثابة حصان سباق للمؤسسة التي تعد زبائنها بمفاجآت كبيرة هذا العام.