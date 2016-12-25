ترامب يعقد في 11 جانفي أول مؤتمر صحفي منذ انتخابه

date 2017/01/04 views 133 comments 0
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icon-writer سكاي نيوز عربية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تويتر، الثلاثاء، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في 11 من جانفي في نيويورك، ويتولى ترامب مهام منصبه في 20 من جانفي.

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ولم يعقد ترامب أي مؤتمر صحفي منذ انتخابه في الثامن من نوفمبر، لكنه دأب على التعليق على السياسات والأحداث المحلية والدولية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

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