ترامب يعقد في 11 جانفي أول مؤتمر صحفي منذ انتخابه

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تويتر، الثلاثاء، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في 11 من جانفي في نيويورك، ويتولى ترامب مهام منصبه في 20 من جانفي.

ولم يعقد ترامب أي مؤتمر صحفي منذ انتخابه في الثامن من نوفمبر، لكنه دأب على التعليق على السياسات والأحداث المحلية والدولية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.