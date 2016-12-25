علق متجر أمريكي في ولاية نيومكسيكو لافتات عنصرية مناهضة للمسلمين على واجهته من بينها "أوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا"، مما أثار غضباً وانتقادات حادة له، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، الثلاثاء.
ووفقاً لوكالة فرانس برس، يقع المتجر في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كلم جنوب شرق البوكيركي، ويعلق مثل هذه اللافتات منذ سنين، إلا أنه تعرض للانتقادات بعد أن رصد أحد زوار المنطقة الأمر وأبلغ محطة تلفزيونية.
وبحسب موظف سابق في المتجر قابله تلفزيون "كي أو بي"، فإن صاحب المتجر طرد زبائن ضايقتهم اللافتات.
وصرح مارلون ماكويليامز للتلفزيون، أن اللافتات "معلقة منذ فترة طويلة.. وهو يطرد الناس".
وأضاف أن صاحب المتجر استهدف الرئيس باراك أوباما وغيره من الشخصيات العامة وباع لافتات مشابهة للزبائن.
وكتب على إحدى اللافتات "اقتلوا أوباما" بأحرف كبيرة مع كلمة "كير" بأحرف صغيرة، في إشارة إلى برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية.
وأثارت اللافتات عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا العديدون إلى مقاطعة المتجر، بينما دافع آخرون عن صاحبه وحقه في حرية التعبير.
ولم يتسن الاتصال بصاحب المتجر، المعروض للبيع.
وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بياناً دعا فيه صاحب المتجر إلى إزالة اللافتات.
وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر: "رغم إن للجميع حق التعبير الحر، وحتى التعبير المسيء، إلا إنا ندعو صاحب المتجر إلى إزالة اللافتة احتراماً، ومن أجل وحدة شعبنا في وقت تتزايد الانقسامات".
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تعرض لانتقادات حادة
متجر أمريكي يمنع أوباما والمسلمين من دخوله!
الشروق أونلاين - وكالات
علق متجر أمريكي في ولاية نيومكسيكو لافتات عنصرية مناهضة للمسلمين على واجهته من بينها "أوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا"، مما أثار غضباً وانتقادات حادة له، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، الثلاثاء.
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ووفقاً لوكالة فرانس برس، يقع المتجر في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كلم جنوب شرق البوكيركي، ويعلق مثل هذه اللافتات منذ سنين، إلا أنه تعرض للانتقادات بعد أن رصد أحد زوار المنطقة الأمر وأبلغ محطة تلفزيونية.
وبحسب موظف سابق في المتجر قابله تلفزيون "كي أو بي"، فإن صاحب المتجر طرد زبائن ضايقتهم اللافتات.
وصرح مارلون ماكويليامز للتلفزيون، أن اللافتات "معلقة منذ فترة طويلة.. وهو يطرد الناس".
وأضاف أن صاحب المتجر استهدف الرئيس باراك أوباما وغيره من الشخصيات العامة وباع لافتات مشابهة للزبائن.
وكتب على إحدى اللافتات "اقتلوا أوباما" بأحرف كبيرة مع كلمة "كير" بأحرف صغيرة، في إشارة إلى برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية.
وأثارت اللافتات عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا العديدون إلى مقاطعة المتجر، بينما دافع آخرون عن صاحبه وحقه في حرية التعبير.
ولم يتسن الاتصال بصاحب المتجر، المعروض للبيع.
وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بياناً دعا فيه صاحب المتجر إلى إزالة اللافتات.
وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر: "رغم إن للجميع حق التعبير الحر، وحتى التعبير المسيء، إلا إنا ندعو صاحب المتجر إلى إزالة اللافتة احتراماً، ومن أجل وحدة شعبنا في وقت تتزايد الانقسامات".