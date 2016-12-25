تشهد ورشات تركيب قارورات السير غاز إقبالا كبيرا منذ دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، والذي حمل زيادات جديدة في أسعار البنزين والمازوت... وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن والغلاء المستمر في الأسعار، لن يجد السائق حلا للتقشف في مصاريف تعبئة الوقود، غير التوجه نحو وقود "سير غاز".
وحدّدت سلطة ضبط المحروقات، وتطبيقا لقانون المالية 2017، أسعار الوقود على مستوى المحطات، بعد احتساب كل الرسوم على النحو الآتي بنزين عادي: 32.692 دج/لتر، بنزين ممتاز: 35.72 دج/لتر، بنزين بدون رصاص: 35.33 دج/لتر، مازوت: 20.42دج/ لتر، غاز طبيعي مميع- وقود: 9 دج (دون تغيير).
وفي هذا الصدد، أكد نائب المدير العام لمؤسسة تركيب "سير غاز" المسماة "غزال" والمعروفة باحترافيتها في المجال، محمد أراشيش لـ"الشروق"، أن إقبال السائقين على تركيب قارورات "سير غاز" تزايد منذ شهر سبتمبر 2016، وارتفع مع دخول السنة الجديدة 2017، وحسبه "نتلقى يوميا عدة اتصالات من مواطنين يستفسرون عن أسعار التحويل نحو "سير غاز"، خاصة في ظل الزيادة في أسعار البنزين والمازوت". وعن تكلفة العملية في مؤسسة غزال المتواجدة بواد السمار، يقول أراشيش "التكلفة تتوقف على نوعية محرك السيارة، فتتراوح بين 38 و60 ألف دج، وتصل حتى 10 ملايين سنتيم للسيارات رباعية الدفع...".
ونصح محدثنا السائقين عند التفكير بالتحول لغاز "جي بي أل"، اختيار مركبين محترفين ومختصين في المجال، يعملون وفق مقاييس قانونية وعالمية، وليس "من هبّ ودب"، مطمئنا في الوقت نفسه المتخوفين، خاصة من يعتقد أن سيارة الغاز قد تتعرض للانفجار في أي لحظة، فقال "قارورة الغاز أمنة جدا ومصنعة وفق معايير سلامة دولية..."، مؤكدا أن زبائنهم يستفيدون من فحص لدى مهندس مناجم، للتأكد من سلامة تجهيزات السيارة بعد التركيب، ويتسلمون وثيقة الفحص، والتي تساعدهم مستقبلا في الإعفاء من شراء قسيمة السيارات، مع ضمان مراقبة دورية للمركبة لمدة عامين.
واعتبر أراشيش، أن التحويل لـ"سيرغاز" هو بمثابة "استثمار ناجح" للسائق، الذي يربح قرابة 150 ألف دج عند قطع مسافة 100 ألف كلم، في حال استعمل الغاز بدل البنزين.
وبدورها فتحت مؤسسة نفطال مؤخرا 27 مركزا للتحويل نحو "سير غاز"، داعية السائقين للتقرب منها، للاستفادة من تخفيض أسعار التحويل، وضمان مراقبة تقنية دورية للسيارة من طرف خبراء نفطال، ومدة ضمان لـ12 شهرا، مع إمكانية التقسيط مستقبلا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1برد قارس.. أمطار وثلوج بالوسط والشرق بداية من الخميس
2بن فليس: استبدال حكم فاشل بالأرض المحروقة ليس خيارا
3غرامات تصل إلى 5 ملايين ضد السائقين.. وهذه هي الأسباب
4بدوي: أطراف تسعى لإثارة الفوضى
5أيها الجزائريون.. احذروا "الهنا غلب الغنى"
Français English
الرأي
حسان زهار
هل استرجعت الدولة السورية سيادتها فعلا على حلب؟
محمد لعقاب
10 أسباب لإنصاف الموقف الجزائري من حلب
سلطان بركاني
كفانا هلعًا وجزعًا
جمال لعلامي
إنها تستحق منك التقبيل!
قادة بن عمار
احترموا الشارع!
سليم قلالة
أمن العالم "السعيد".. درس من فرنسا!
جمال لعلامي
حرب الشكارة!
صالح عوض
تركيا في الدوامة
التهامي مجوري
محاولة لفهم الأزمة الأخلاقية في الجزائر
محمد الهادي الحسني
Sous - sol
الفيديو
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
بعد ارتفاع أسعار البنزين والمازوت
هجرة جماعية نحو "سير غاز" ونفطال تعد بالتقسيط
استطلاع نادية سليماني
تشهد ورشات تركيب قارورات السير غاز إقبالا كبيرا منذ دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، والذي حمل زيادات جديدة في أسعار البنزين والمازوت... وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن والغلاء المستمر في الأسعار، لن يجد السائق حلا للتقشف في مصاريف تعبئة الوقود، غير التوجه نحو وقود "سير غاز".
تغطيات ذات صلة
مهلة 45 يوما لمخالفي قانون المرور لدفع الغرامات
زيادات بـ10 بالمائة في أسعار الإيجار
كل ما يجب أن تعرفه عن قانون الجمارك الجديد !
نتائج التحقيقات في الجزائر تنتهي بنقطة استفهام
هاشتاغ #الجزايريين_يد_وحده_ضد_الفتن يحتل صدارة التويتر
وحدّدت سلطة ضبط المحروقات، وتطبيقا لقانون المالية 2017، أسعار الوقود على مستوى المحطات، بعد احتساب كل الرسوم على النحو الآتي بنزين عادي: 32.692 دج/لتر، بنزين ممتاز: 35.72 دج/لتر، بنزين بدون رصاص: 35.33 دج/لتر، مازوت: 20.42دج/ لتر، غاز طبيعي مميع- وقود: 9 دج (دون تغيير).
وفي هذا الصدد، أكد نائب المدير العام لمؤسسة تركيب "سير غاز" المسماة "غزال" والمعروفة باحترافيتها في المجال، محمد أراشيش لـ"الشروق"، أن إقبال السائقين على تركيب قارورات "سير غاز" تزايد منذ شهر سبتمبر 2016، وارتفع مع دخول السنة الجديدة 2017، وحسبه "نتلقى يوميا عدة اتصالات من مواطنين يستفسرون عن أسعار التحويل نحو "سير غاز"، خاصة في ظل الزيادة في أسعار البنزين والمازوت". وعن تكلفة العملية في مؤسسة غزال المتواجدة بواد السمار، يقول أراشيش "التكلفة تتوقف على نوعية محرك السيارة، فتتراوح بين 38 و60 ألف دج، وتصل حتى 10 ملايين سنتيم للسيارات رباعية الدفع...".
ونصح محدثنا السائقين عند التفكير بالتحول لغاز "جي بي أل"، اختيار مركبين محترفين ومختصين في المجال، يعملون وفق مقاييس قانونية وعالمية، وليس "من هبّ ودب"، مطمئنا في الوقت نفسه المتخوفين، خاصة من يعتقد أن سيارة الغاز قد تتعرض للانفجار في أي لحظة، فقال "قارورة الغاز أمنة جدا ومصنعة وفق معايير سلامة دولية..."، مؤكدا أن زبائنهم يستفيدون من فحص لدى مهندس مناجم، للتأكد من سلامة تجهيزات السيارة بعد التركيب، ويتسلمون وثيقة الفحص، والتي تساعدهم مستقبلا في الإعفاء من شراء قسيمة السيارات، مع ضمان مراقبة دورية للمركبة لمدة عامين.
واعتبر أراشيش، أن التحويل لـ"سيرغاز" هو بمثابة "استثمار ناجح" للسائق، الذي يربح قرابة 150 ألف دج عند قطع مسافة 100 ألف كلم، في حال استعمل الغاز بدل البنزين.
وبدورها فتحت مؤسسة نفطال مؤخرا 27 مركزا للتحويل نحو "سير غاز"، داعية السائقين للتقرب منها، للاستفادة من تخفيض أسعار التحويل، وضمان مراقبة تقنية دورية للسيارة من طرف خبراء نفطال، ومدة ضمان لـ12 شهرا، مع إمكانية التقسيط مستقبلا.