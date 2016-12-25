توزع عبر ست بلديات والتسليم يتم عبر مراحل "الشروق" تنشر قائمة المواقع السكنية التي ستوزع بالعاصمة في 2017

تستعد مصالح ولاية الجزائر لاستكمال أشغال أزيد من 20 ألف مسكن عمومي إيجاري لتوزيعها عبر مراحل، في إطار برامج السكن الاجتماعي وإعادة الإسكان، عقب الانتهاء من الأشغال الخارجية وربطها بمختلف الشبكات، في الأحياء الجديدة التي تتوزع عبر بلديات الدويرة وأولاد فايت، وبراقي، وبئر توتة والمعالمة، والرحمانية، وبابا حسن.

كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، في تصريح لـ "الشروق"، أن مصالحه تحصي أكثر من 12 ألف مسكن عمومي إيجاري في طور الإنجاز، تعرف الأشغال بها نسبة متقدمة ما بين 70 و90 بالمائة، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع جاهزة من حيث البناء وجاهزية الشقق، حيث لم يتبق، حسبه، سوى التهيئة الخارجية وربط الأحياء بشبكات الصرف الصحي والماء والغاز وغيرها. وهي العملية التي وصفها بـ "الشاقة" بسبب الظروف المناخية خلال فصل الشتاء التي غالبا ما تؤدي إلى تعطيل الورشات.

من جهته، أفاد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، محمد إسماعيل، لـ "الشروق"، بأن ما يزيد عن 9 آلاف وحدة سكنية تشرف عليها مصالحه، ستسلم تدريجيا خلال السنة الجارية، كون نسبة الأشغال بمختلف الورشات تشهد تقدما ملحوظا، حيث فاقت نسبة تقدم الأشغال بالعديد منها 90 بالمائة، فيما تتراوح أشغال بقية الورشات بين 60 و80 بالمائة. وهو ما يؤهلها لأن تسلم عبر مراحل خلال السنة الجارية، مباشرة بعد استكمال أشغال التهيئة الخارجية التي تتطلب وقتا معتبرا، خاصة خلال الفترات التي تسوء فيها الأحوال الجوية.

وعن المواقع السكنية الجديدة، أفاد مسؤولا ديواني الترقية لحسين داي والدار البيضاء بأنها تتوزع عبر بلديات المعالمة وتحديدا بحي الزعاترية، الذي يضم 1000 مسكن، وموقعين بالدويرة وهما 3500 مسكن وموقع 1000 مسكن، إلى جانب 1000 مسكن في بابا حسن و1500 مسكن في بئر توتة، وموقعين ببراقي بمجموع 2400 مسكن. كما يوجد موقعان بأولاد فايت، الأول 2400 مسكن، والثاني 1988 مسكن.