أحبطت وحدات لحراس الشواطئ محاولات هجرة غير شرعية لـ (85) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، الثلاثاء، سيارة رباعية الدفع محملة بـ (1.7) طن من المواد الغذائية.
أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان وغرداية وجانت والأغواط وبرج باجي مختار (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة.
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الشروق أون لاين
أحبطت وحدات لحراس الشواطئ محاولات هجرة غير شرعية لـ (85) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، الثلاثاء، سيارة رباعية الدفع محملة بـ (1.7) طن من المواد الغذائية.
أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان وغرداية وجانت والأغواط وبرج باجي مختار (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة.