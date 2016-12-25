كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

توقيف 85 "حراقا" بوهران وعين تيموشنت

date 2017/01/04 views 274 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أحبطت وحدات لحراس الشواطئ محاولات هجرة غير شرعية لـ (85) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، الثلاثاء، سيارة رباعية الدفع محملة بـ (1.7) طن من المواد الغذائية.

أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان وغرداية وجانت والأغواط وبرج باجي مختار (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة. 

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