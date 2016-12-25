مطالبهم بسيطة وغير مكلفة للدولة سكان "قرية سيدي مهدي" يتطلعون إلى الخروج من العزلة بتقرت

مع دخول السنة الميلادية الجديدة 2017، يتطلع سكان قرية سيدي مهدي ببلدية النزلة بالمقاطعة الإدارية تقرت، إلى تحسين واقعهم المعيشي بمنطقتهم وإخراجهم من العزلة التنموية التي لازمتهم منذ سنوات طويلة في العديد من القطاعات الحيوية.

بين المشاريع التي يحلم بها سكان القرية، في حديثهم إلى "الشروق"، تزويد المنطقة بثانوية لتمدرس أبنائهم، الذين يقطعون مسافة 12 كلم يوميا للوصول إلى مقاعد الدراسة بثانوية الكواكبي بتبسبست، أو متقن هواري بومدين بالزاوية العابدية، في ظروف صعبة مع تذبذب واهتراء حافلات النقل.

ويأمل السكان في تحسين الخدمات الصحية بالعيادة التي لا تقدم أدنى الخدمات للسكان المعرضين للسعات العقارب في الصيف وللحوادث والطوارئ بسبب غياب طبيب بالعيادة، وافتقارها إلى العتاد الكافي والأدوية.

ويعتبر مطلب تخصيص وتوزيع الأراضي الصالحة للبناء لأبناء القرية من أكثر الانشغالات المطروحة، بسبب عدم استفادتهم من هذه الصيغة منذ سنة 1992، حسب السكان، الذين يطالبون أيضا بتسوية عقود الملكية للسكنات.

وأما في قطاع الشباب والرياضة، فيشتكى أبناء القرية من افتقار منطقتهم إلى أي مرفق رياضي أو شباني لائق، حيث إن الملعب الجواري في وضعية سيئة بسبب الأرضية الترابية الصلبة والخطيرة، التي تسببت في العديد من الإصابات لممارسي وهواة كرة القدم بالحي الذي يفتقر أيضا إلى دار للشباب لاحتواء شريحة واسعة من الشباب لحمايتهم من الانحراف ولتنمية مواهبهم.

ويظل المركز الثقافي بمدخل القرية موصد الأبواب في وجه الجميع ولا يفتح سوى خلال مناسبات، لمتابعة مباريات المنتخب الوطني أو المقابلات الأوروبية عبر الشاشة العملاقة. كما أن الأطفال بسيدي مهدي محرومون من أبسط مرافق ووسائل الترفيه، ما يجرّهم إلى المخاطرة بتسلق الأعمدة الكهربائية، أو التوغل داخل المساحات الغابية وواحات النخيل مثلما هي عليه الحال خلال العطلة الشتوية.

وأما في مجال التهيئة العمرانية، فيأمل السكان أن تكون سنة 2017 فرصة للسلطات المحلية لتدارك التهميش، الذي طال القرية حسبهم، حيث يحلم سكانها بإنجاز أرصفة وتجديد وتدعيم الإنارة العمومية وتزفيت الطرقات وتزويد الأحياء بألعاب للأطفال وتدعيم النادي الرياضي أمل سيدي مهدي لكرة القدم الذي يصنع الاستثناء، هذا الموسم، بتتويجه باللقب الشتوي لبطولة القسم الجهوي الأول لرابطة ورقلة بإمكانات منعدمة وبعدما قدم عرضا قويا في الدور 32 من كأس الجمهورية أمام مولودية سعيدة، بالإضافة إلى تدعيم الجمعيات الثقافية النشطة ومرافقتها.