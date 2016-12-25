قتل شرطي متأثراً بجروحه، ليل الثلاثاء-الأربعاء، وأصيب ضابط بجروح بالغة حين أطلق مسلحان مجهولان يستقلان دراجة بخارية النار على سيارتهما في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني.
وقال مسؤول في مديرية أمن الفيوم لفرانس برس، إن "مسلحين على دراجة بخارية فتحا النار على سيارة يستقلها الرائد محمود عبد العليم مدير مباحث قسم إبشواي ومخبر معه، مساء الثلاثاء، في الطريق" في مركز إبشواي في الفيوم (قرابة 120 كم جنوب القاهرة).
وأفاد مسؤول أمني آخر، أن الهجوم أسفر عن مقتل "المخبر يحيى عبد الستار (39 عاماً) متأثراً بجروحه أثر إصابته بطلقتين في الصدر وعن إصابة الرائد محمود عبد العليم بطلقتين في الصدر والرئة".
وأشار المسؤول إلى أن الرائد عبد العليم في حالة حرجة في مستشفى الشرطة في القاهرة التي نقل إليها فور الحادث.
ولم تعرف على الفور هوية المهاجمين اللذين لاذا بالفرار. ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن.
وهذا النوع من الهجمات الخاطفة باستخدام الدراجات النارية شاع مؤخراً في القاهرة ومدن الدلتا وقد تسبب في مقتل عشرات الشرطيين.
وزاد المسلحون الجهاديون هجماتهم ضد قوات الجيش والشرطة منذ منتصف 2013. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل مئات الشرطيين والجنود.
وتقول هذه الجماعات الجهادية، إنها تشن هجماتها انتقاماً من حملة القمع الشديدة التي تشنها السلطات ضد الإسلاميين والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى واعتقال آلاف الأشخاص.
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مقتل شرطي وإصابة ضابط بالرصاص في الفيوم المصرية
وكالات - الشروق أونلاين
قتل شرطي متأثراً بجروحه، ليل الثلاثاء-الأربعاء، وأصيب ضابط بجروح بالغة حين أطلق مسلحان مجهولان يستقلان دراجة بخارية النار على سيارتهما في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني.
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وقال مسؤول في مديرية أمن الفيوم لفرانس برس، إن "مسلحين على دراجة بخارية فتحا النار على سيارة يستقلها الرائد محمود عبد العليم مدير مباحث قسم إبشواي ومخبر معه، مساء الثلاثاء، في الطريق" في مركز إبشواي في الفيوم (قرابة 120 كم جنوب القاهرة).
وأفاد مسؤول أمني آخر، أن الهجوم أسفر عن مقتل "المخبر يحيى عبد الستار (39 عاماً) متأثراً بجروحه أثر إصابته بطلقتين في الصدر وعن إصابة الرائد محمود عبد العليم بطلقتين في الصدر والرئة".
وأشار المسؤول إلى أن الرائد عبد العليم في حالة حرجة في مستشفى الشرطة في القاهرة التي نقل إليها فور الحادث.
ولم تعرف على الفور هوية المهاجمين اللذين لاذا بالفرار. ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن.
وهذا النوع من الهجمات الخاطفة باستخدام الدراجات النارية شاع مؤخراً في القاهرة ومدن الدلتا وقد تسبب في مقتل عشرات الشرطيين.
وزاد المسلحون الجهاديون هجماتهم ضد قوات الجيش والشرطة منذ منتصف 2013. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل مئات الشرطيين والجنود.
وتقول هذه الجماعات الجهادية، إنها تشن هجماتها انتقاماً من حملة القمع الشديدة التي تشنها السلطات ضد الإسلاميين والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى واعتقال آلاف الأشخاص.