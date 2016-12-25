"كفاحي" لهتلر من أكثر الكتب مبيعاً في ألمانيا

أصبحت أول طبعة لكتاب "كفاحي" للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر منذ الحرب العالمية الثانية من أكثر الكتب مبيعاً في ألمانيا، حسب ما قال الناشر.

وقال معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ، إن 85 ألف نسخة من النسخة الجديدة المزودة بشروح وهوامش لكتاب هتلر الذي يعد البيان الرسمي لهتلر لمعاداة السامية بيعت منذ طرحه لأول في جانفي الماضي.

ولكن المعهد المرموق قال، إنه على النقيض التام من نشر أيديولوجيا اليمين المتطرف، أثرى الكتاب النقاش حول الظهور المجدد "للآراء السياسية السلطوية" في المجتمع الغربي المعاصر.

وكان المعهد في بادئ الأمر قد طبع فقط أربعة آلاف نسخة فقط، ولكنه زاد عدد النسخ المطبوعة على الفور نظراً للإقبال الشديد. وستطرح الطبعة السادسة في الأسواق في أواخر الشهر الجاري.

وكان الكتاب المكون من جزئين من بين الكتب غير الروائية الأكثر مبيعاً وفقاً لقائمة صحيفة دير شبيغل العام الماضي، وتصدر الكتاب القائمة لمدة أسبوعين في أفريل الماضي.

ونظم المعهد أيضاً عدداً من المحاضرات والنقاشات حول "كفاحي" في مناطق مختلفة من ألمانيا وأوروبا، وقال المعهد، إن هذه اللقاءات سمحت بتقييم تأثير النسخة الجديدة.

وقال أندرياس فيرشينغ مدير معهد التاريخ المعاصر في ميونخ في بيان: "اتضح أن الخوف من أن نشر الكتاب سيعطي رواجاً لأيديولوجيا هتلر ويعطي النازيين الجدد منصة جديدة للدعاية أمر لا أساس له من الصحة".

وأضاف "على النقيض من ذلك، أدى النقاش حول رؤية هتلر للعالم وتعامله مع الدعاية أعطانا الفرصة لبحث أسباب وتبعات الأيديولوجيات الشمولية في وقت بدأت فيه الآراء السياسية السلطوية والشعارات اليمينية في الانتشار".