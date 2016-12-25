محكمة إسرائيلية تقضي بسجن طفلين فلسطينيين

أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، الأربعاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين على طفلين فلسطينيين بعد اتهامهما بمحاولة طعن إسرائيليين، لا يحتسب ضمنها فترة عام واحد، أمضياها في السجن.

وقال المحامي محمد محمود، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية حكومية)، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أصدرت حكمها بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق الطفلين القاصرين شادي فراح (13 عاماً)، وأحمد الزعتري (13 عاماً)، وكلاهما من مدينة القدس.

ولفت المحامي محمود، في تصريح مكتوب إلى أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم "لا يشمل الفترة الماضية التي أمضياها وهي عام كامل".

وأشار إلى أنهما اعتقلا في شهر نوفمبر 2015 وأن احتساب الحكم يبدأ من تاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر 2016.

وقال: "هذا يعني بأن الحكم الفعلي لشادي وأحمد يكون ثلاث سنوات وليس سنتين".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الطفلين بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

ويمكن الاستئناف ضد قرار المحكمة، ولكن المحامي محمود أشار إلى إنه تم التوصل إلى هذا الحكم باتفاق بين عائلتي الطفلين والنيابة الإسرائيلية، خشية إصدار أحكام أشد ضدهما.