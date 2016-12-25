قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأربعاء، إن "دور الأحزاب تجاه التوترات الاجتماعية كدور الطبيب أمام الأعراض المرضية".
وكتب مقري، منشورا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" جاء فيه "سؤال يطرح علينا كثيرا والجواب هو كالآتي: دورنا كأحزاب أمام الاضطرابات الاجتماعية هو كدور الطبيب أمام الأعراض المرضية. حينما يأتي مريض به حمى أو سعال أو إرهاق أو غير ذلك إلى الطبيب، على هذا الطبيب أن يعالج المرض وليس أعراضه فقط".
وأضاف "إذا كان هذا الطبيب حاذقا فإنه يعمل فورا على تخفيف الأعراض المرضية، ولكن في نفس الوقت ودون تأخر يهتم أكثر بكشف الداء المتسبب في الأعراض فإذا وفق في اكتشاف الداء يصبح أمام تحدي العلاج. فإن وفق في إعطاء الدواء الصحيح وفق في علاج المرض ولا تعود أعراضه للظهور".
وأوضح أن "الطبيب الأكثر كفاءة هو الذي يستشرف الأوضاع الصحية عامة ويهتم بالوقاية أكثر فلا تستشري الأمراض أصلا. فإن اهتم الطبيب بالأعراض فقط، بسبب عدم كفاءته أو خداعه، وتظاهر بعلاج المريض بمسكنات الأوجاع فقط ستعود الأعراض وتتفاقم فيقضي على المريض ويهلكه".
وذكر أن "من أراد أن يعرف ماذا قدمت حركة مجتمع السلم للوقاية وعلاج الأمراض والأعراض فليقرأ نصوصنا وأدبياتنا ومحاضراتنا وتجمعاتنا في 34 ولاية سنة 2016".
وجاء تصريح عبد الرزاق مقري، ردا على الإنتقادات التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، للأحزاب السياسية، التي قال بشأنها إنها بحاجة إلى "تكوين" في العمل السياسي وخاصة في الشأن الحزبي.
وذكر أن التشكيلات السياسية مجبرة على إعادة تأهيل نفسها.
ودعا وزير الداخلية، الأحزاب السياسية إلى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات واقتحام العمل السياسي، وذلك من خلال القيام بالعمل الجواري والتقرب أكثر من الهيئة الناخبة، خاصة في ظل الحديث الذي انتشر حول احتمال مقاطعة المواطن الجزائري للعملية الانتخابية، نظرًا لفشل البرامج الحزبية، لمختلف الأحزاب في الأعراس الانتخابية الماضية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1برد قارس.. أمطار وثلوج بالوسط والشرق بداية من الخميس
2بن فليس: استبدال حكم فاشل بالأرض المحروقة ليس خيارا
3غرامات تصل إلى 5 ملايين ضد السائقين.. وهذه هي الأسباب
4أيها الجزائريون.. احذروا "الهنا غلب الغنى"
5مقاضاة المحرضين على إضراب التجار والمتورطين في الشغب
Français English
الرأي
حبيب راشدين
بوتن "حامل صليب" لغرب مهدد بالانقراض
حسان زهار
هل استرجعت الدولة السورية سيادتها فعلا على حلب؟
محمد لعقاب
10 أسباب لإنصاف الموقف الجزائري من حلب
سلطان بركاني
كفانا هلعًا وجزعًا
جمال لعلامي
إنها تستحق منك التقبيل!
قادة بن عمار
احترموا الشارع!
سليم قلالة
أمن العالم "السعيد".. درس من فرنسا!
جمال لعلامي
حرب الشكارة!
صالح عوض
تركيا في الدوامة
التهامي مجوري
محاولة لفهم الأزمة الأخلاقية في الجزائر
الفيديو
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
ردا على انتقادات وزير الداخلية الأخيرة
مقري: دور الأحزاب تجاه التوترات الاجتماعية كدور الطبيب
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأربعاء، إن "دور الأحزاب تجاه التوترات الاجتماعية كدور الطبيب أمام الأعراض المرضية".
تغطيات ذات صلة
مقري: دور الأحزاب تجاه التوترات الاجتماعية كدور الطبيب
هذه هي المواد المعنية بالزيادات والرسوم المضافة !
الجزائر تشدد مراقبة الحدود مع تونس
مهلة 45 يوما لمخالفي قانون المرور لدفع الغرامات
زيادات بـ10 بالمائة في أسعار الإيجار
وكتب مقري، منشورا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" جاء فيه "سؤال يطرح علينا كثيرا والجواب هو كالآتي: دورنا كأحزاب أمام الاضطرابات الاجتماعية هو كدور الطبيب أمام الأعراض المرضية. حينما يأتي مريض به حمى أو سعال أو إرهاق أو غير ذلك إلى الطبيب، على هذا الطبيب أن يعالج المرض وليس أعراضه فقط".
وأضاف "إذا كان هذا الطبيب حاذقا فإنه يعمل فورا على تخفيف الأعراض المرضية، ولكن في نفس الوقت ودون تأخر يهتم أكثر بكشف الداء المتسبب في الأعراض فإذا وفق في اكتشاف الداء يصبح أمام تحدي العلاج. فإن وفق في إعطاء الدواء الصحيح وفق في علاج المرض ولا تعود أعراضه للظهور".
وأوضح أن "الطبيب الأكثر كفاءة هو الذي يستشرف الأوضاع الصحية عامة ويهتم بالوقاية أكثر فلا تستشري الأمراض أصلا. فإن اهتم الطبيب بالأعراض فقط، بسبب عدم كفاءته أو خداعه، وتظاهر بعلاج المريض بمسكنات الأوجاع فقط ستعود الأعراض وتتفاقم فيقضي على المريض ويهلكه".
وذكر أن "من أراد أن يعرف ماذا قدمت حركة مجتمع السلم للوقاية وعلاج الأمراض والأعراض فليقرأ نصوصنا وأدبياتنا ومحاضراتنا وتجمعاتنا في 34 ولاية سنة 2016".
وجاء تصريح عبد الرزاق مقري، ردا على الإنتقادات التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، للأحزاب السياسية، التي قال بشأنها إنها بحاجة إلى "تكوين" في العمل السياسي وخاصة في الشأن الحزبي.
وذكر أن التشكيلات السياسية مجبرة على إعادة تأهيل نفسها.
ودعا وزير الداخلية، الأحزاب السياسية إلى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات واقتحام العمل السياسي، وذلك من خلال القيام بالعمل الجواري والتقرب أكثر من الهيئة الناخبة، خاصة في ظل الحديث الذي انتشر حول احتمال مقاطعة المواطن الجزائري للعملية الانتخابية، نظرًا لفشل البرامج الحزبية، لمختلف الأحزاب في الأعراس الانتخابية الماضية.