بوضياف: على العائلات مراقبة أولادها لتفادي مأساة البليدة

date 2017/01/04 views 423 comments 0
author-picture

icon-writer يوسف. ع

زار وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، مساء الثلاثاء، جرحى حادث انفجار لغم بالبليدة، الذين يرقدون بمستشفيي بن بولعيد وفرانتز فانون بالولاية ذاتها.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأعلن أن الدولة ستتكفل بجميع ضحايا الحادث، مضيفا أن الجرحى سيغادرون المستشفى بعد يومين، باستثناء حالة واحدة، تتطلب مزيدا من المتابعة.

ودعا الوزير "كل العائلات الجزائرية" إلى "مراقبة أبنائها لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث"... وكان طفل قد قتل وأصيب ثمانية آخرون بمنطقة موزاية في ولاية البليدة، الاثنين الفارط، بسبب لغم عثروا عليه، انفجر خلال عبثهم به. وأعقبت الحادثة احتجاجات عنيفة، وغلق للطريق السيار، من طرف متضامنين مع عائلات الضحايا.

icon-tags
  • print