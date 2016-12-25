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طلعي يؤكد لـ"الشروق" أن 150 كلم تمّ إنجازها بمعايير غير ملائمة
1500 مليار التهمتها حُفر الطريق السيّار بسبب الغشّ!
- رخصة سير مؤقتة لمدة 12 شهرا قبل التسليم النهائي للطريق
- ترميم التصدعات عبر الطرق على كاهل شركات الإنجاز لسنة كاملة
اتخذت وزارة الأشغال العمومية إجراءات، لضبط تجاوزات الشركات المكلفة بإنجاز الصفقات من خلال إلزامها بتقديم ضمانات والتكفل بإصلاح كافة الأعطاب والتصدعات التي قد يتم تسجيلها خلال سنة من دخول المشروع حيز الخدمة، وتأتي هذه الإجراءات بعد الخسائر التي تحملتها الخزينة العمومية نتيجة الغش والتلاعبات في عملية الإنجاز لاسيما على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب والمقدرة بـ1500 مليار سنتيم.
قال بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية لـ"الشروق"، أن الشركات المكلفة بإنجاز الطرقات سواء الوطنية، أو الولائية وكذا الطريق السيار ستقوم بتسليم "رخصة سير مؤقتة" لمدة سنة وإن حدث تصدع أو انزلاق أو عطب وحتى حفرة، فهي التي تتحمل الخسائر كلها في عملية إعادة الترميم وإن تجاوزت سنة كاملة ولم يحدث هناك أي خلل في المشروع، سيتم تسليم " رخصة سير نهائية".
وأضاف طلعي أنه أعطى تعليمات بضرورة تقليص فاتورة إنجاز الطرقات وترميم التصدعات والمقاطع التالفة، من خلال منح الصفقات لشركات وطنية، ثبت حصولها على الخبرة اللازمة ومكاتب دراسات محلية بدل الشركات الأجنبية. وأكد الوزير أن الوزارة تحوز على جدول أسعار مرجعية، يتم اعتماده خلال معالجة الصفقات والمشاريع، حتى لا تتجاوز التكلفة، الأرقام المسطرة سابقا.
وكشف الوزير وجود أزيد من 150 كلم من الطرق السريعة تم إنجازها بمعايير غير ملائمة، حيث لا يمكنها استيعاب مركبات بحمولة تزيد عن 8 أطنان، مشيرا إلى أن هذه التصدعات سجلت في المقاطع التي تم تسليمها قبل 2008، منتقدا نوعية التقنيات المستعملة في التشييد ومحدوديتها بسبب محدودية أداة الإنجاز الوطنية، مؤكدا أن عملية إعادة الاعتبار شملت 180 كيلومتر من الطريق السيار شرق ـ غرب.
وفيما يتعلق بمقطع الأخضرية ـ البويرة، الذي يعرف عمليات ترميم، أوضح طلعي أن الأشغال سارية وتشارف على الانتهاء، وتسليمه سيكون أواخر جانفي الجاري، مؤكدا على أن شركات وطنية تكفلت بإنجازه سنوات الثمانينات، وارتكبت أخطاء جسيمة في الأشغال، وهو ما عطل عملية إعادة الاعتبار.
وشدد الوزير على أن كافة الشركات يجب أن تستكمل المشاريع في آجالها، فضلا عن اتخاذ إجراءات لتدارك عيوب الطرق السريعة القديمة، حتى تصبح أكثر أمانا عند استغلالها من قبل الجزائريين.
وبخصوص العراقيل التي تواجه سير بعض مشاريع الطرقات في الجزائر العاصمة على غرار تلك التي تخص إخلاء الأراضي، أكد أن هذه المسألة تم معالجتها من خلال القانون، وأضاف بأن التعويضات المتعلقة بإخلاء الأراضي سيتم تقديرها حسب تقييم أملاك الدولة، وكل صاحب قطعة أرض تم استغلالها لصالح إنجاز الطرقات سيتم تعويضه كليا وفي حال الطعون سيكون هناك لجوء للعدالة.
- كوكب الجهل2017/01/04 على 22:081
و المتهم هو غول و حاشيته
مراد2017/01/04 على 22:142
يا رجل خلينا من الطريق السيار ؛أطلقوا لنا نشيد العهدة الخامسة ندندن به السهرات و نحلم ،ما عليهش الطريق أحنا متعودين على الحفر و زيد ياك العبقري حديدوان فيلسوف علوم الإقتصاد و المنشأت القاعدية هو من بناه ؛هههههه قصدي أحنا مسامحينه و البلاد آلي ما عندهاش مشاكل ماهيش بلاد وأحنا ماعندناش مشاكل وسياستنا واضحة ؛أما يعني لازم لنا مؤرخ عبقري يكتب كل مأثر حديدوان ونوادره فهو كما نقول فيلسوف في الإقتصاد والبنيان والجيش ومدير سوناطراك ووزير العدل والداخلية والدفاع وهو مؤرخ و يفهم حتى في إنتاج الأفلام و
يوسف الشاوي - باتنة2017/01/04 على 22:183
قالوا لنا قبل سنوات ان عندنا 250 مليار دولار مخزنة: اين ذهبت؟
من يخبرني بارك الله فيكم.
ملاحظ2017/01/04 على 22:184
هذه إلا عينة من الفساد مشروع القرن هذا !! تكلفته 13 مليار دولار رسميًا.....بعملية حسابية بسيطة انتاع الثالثة ابتدائي : 800 مليار _ 13 مليار = 787 مليار . فرضًا أكلنا منها 487 مليار تبقى 300 مليار بمليار$ تم انجاز مشروع القرن هو اكبر جسر في العالم بصين في 2011 ولا تحتاج حاليا لترميم فعدد هذه المشاريع هو 23 مشروع قرن !!!!! أين هي هذه المشاريع أو أين أموالها !!!؟ و لا راني غالط في الحساب !؟ في جزائر بلد الوحيد الذي لا تكفيها 1400 مليار$ وسبب هذه الطامة الهرمة الفاسدة التي عجزت عن تشييد رصيف بلا نهب
TALA OUCHIBA - BENI SAF2017/01/04 على 22:225
ولماذا لا تصرح لمن اوكلت هذه المقاطع طبعا رئيس منتدى المؤسسات لذلك لم تستطيع ان تصرحها للعلن
MOURAD - الجزائر2017/01/04 على 22:296
معالي الوزير لا يريد إغضاب السي حداد وحشم يقول أن 50 بالمائة من الطرق التي أُنجزت غير ملائمة للإستعمال أصلا فمثلا الطريق السريع الرابط بين سي مصطفي و يسر (ولاية بومرداس) وأنجزه السي حداد هو عبارة علي les escalier فغالبا ما أسلك الطريق القديم أريح لي ولسيارتي المسكينة ثم أرجو من السيد حداد نزع طروطوار ؟ نعم طروطوار في منعرج نفس الطريق عندما نكون قادمين من يسر نحو سي مصطفي فلم أفهم مغزي وجود هذا الطروطوار لكن أعرف الخطر الذي يشكله تصورا لو اصطدمت به أية سيارة ؟؟؟؟؟؟ من يتحمل روح الميت ؟؟؟؟
hamza - chelghoum.laid2017/01/04 على 22:317
1500 مليار التهمتها جيوبكم وليس الحفر كما تزعمون.
كاره2017/01/04 على 22:338
مع كل هذا أين العدالة..أين القضاة الذين(يدعون حماية الوطن والمواطن وماله العام من الضياع)أين القانون الذي يشهر به القضاة ويعاقبون به المجرمين.......كخ كخ كخ..أين القاضي الذي يخشاه المتقاضون لقسوته في الأحكام القضائية..أم أن الأمر يتجاوزه....؟ هذه بلاد ميكي نظام شاجية فقط في سجن المواطن الذي لا يدفع ضرائب أو فاتورة الضوء روحوا شوفوا أسيادكم في برازيل رئيسة سابقة تحاكم وفي بلادنا المتسبب الأول في تلك الفضائح لا يشرك فمه أمام الكاميرات ويشهر بتخلاط ببلادنا حقا هو غول...من طريق سيار الى AIR ALGERIE
كاره2017/01/04 على 22:349
مع كل هذا أين العدالة..أين القضاة الذين(يدعون حماية الوطن والمواطن وماله العام من الضياع)أين القانون الذي يشهر به القضاة ويعاقبون به المجرمين.......كخ كخ كخ..أين القاضي الذي يخشاه المتقاضون لقسوته في الأحكام القضائية..أم أن الأمر يتجاوزه....؟ هذه بلاد ميكي نظام شاجية فقط في سجن المواطن الذي لا يدفع ضرائب أو فاتورة الضوء روحوا شوفوا أسيادكم في برازيل رئيسة سابقة تحاكم وفي بلادنا المتسبب الأول في تلك الفضائح لا ويشرك فمه أمام الكاميرات ويشهر بتخلاط ببلادنا حقا هو غول...من طريق سيار الى AIR ALGERIE