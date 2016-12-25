العرض ينطلق هذا الخميس ويستمر إلى 18 جانفي تخفيضات خيالية لدى "إمارات للطيران" وتذكرة دبي بـ52 ألف دينار فقط

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الأربعاء، عن عرض خاص واستثنائي لمسافريها من الجزائر نحو عدد من وجهات العالم، ويتعلق الأمر بتخفيضات غير مسبوقة، في قيمة التذاكر في الدرجتين "سياحة" و"رجال الأعمال"، حيث سيستفيد المسافرون من هذه الأسعار الاستثنائية بداية من الخميس، وإلى غاية 18 جانفي، فيما يمكن إجراء الرحلات إلى غاية 10 ديسمبر 2017.

وحسب بيان للشركة، فإن أسعار التذاكر بدرجة سياحية من الجزائر ونحو دبي تعادل 52 ألف دينار، فيما تصل تذكرة كوالالمبور إلى 84 ألف دج وسان فرانسيسكو 113 ألف دج، فيما تعادل سعر تذكرة السفر بدرجة رجال أعمال نحو الدوحة 129 ألف دج وسيول الكورية 201 ألف دج وهونغ كونغ 191 ألف دج، وتسري هذه الأسعار أيضا نحو وجهات أخرى على غرار نيودلهي ومومباي وكانتون ومورشيوس، مع العلم أن هذه الرحلات معظمها عبر طائرات إيرباص 380أ، ذات طابقين، مع العلم أن عدد الرحلات بين الجزائر ودبي تعادل 6 رحلات أسبوعيا عبر طائرات البوينغ الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تحصلت على لقب أفضل ناقلة جوية ضمن جوائز سكاي تراكس، لعام 2016، في حين تؤكد هذه الأخيرة التزامها بضمان أحسن خدمات الإطعام عبر التعاقد مع أكبر الطهاة العالميين، إضافة إلى برنامج ترفيهي مكثف عبر 2500 قناة ترفيهية مرئية ومسموعة حسب الطلب، من أفلام وفيديوهات وأغان وألعاب فيديو.