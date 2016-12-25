نوري المالكي يعترف: "قطر حاولت تهريب صدام فأعدمته صباح العيد"!

كشف رئيس الوزراء العراقي السابق "نوري المالكي" في مؤتمر بمناسبة مرور عشر سنوات على إعدام الرئيس صدام حسين بأن قطر حاولت تهريب "صدام" إلى خارج العراق بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي.

وأضاف نوري المالكي "كانت هنالك محاولات لتأجيل إعدام صدام حسين 15 يوما فرفضت وقررت إعدامه يوم العيد صباحا"، مشيرا إلى أن الخطة تتمثل في إصدار قرار يرفض الحكم القضائي بإعدام صدام حسين.

وتابع المالكي "قطر حاولت دفع أموال ضخمة لتهريب صدام حسين من سجنه، لكني قررت إعدامه بعد ساعات"، مضيفا "قررت أن أذهب بنفسي إلى السجن وأخذ صدام إلى حبل المشنقة في حال جاء قرار بإطلاق سراحه".

وختم المالكي "قطر ومن يساندها أرادت أن تتحقق المؤامرة وأن تنقذ صدام حسين من حبل المشنقة، لكن قراري كان أكثر سرعة".