كشف الممثل ورئيس جمعية "الألفية الثالثة" سيدي علي بن سالم أنّ الـ14 جانفي الجاري سيكون موعدا لتكريم ثلاثة وجوه جزائرية معروفة في المسرح وهي محمد أدار، محمد حيمور، جمال بن صابر تقديرا لإسهاماتهم في الفن الجزائري بصفة عامة وأب الفنون بصورة خاصة.
وقال سيد علي بن سالم في تصريح لـ"الشروق" أنّ عودة "الألفية الثالثة" إلى طابع التكريمات يبدأ يوم الـسبت 14 جانفي على خشبة المسرح الوطني الجزائري "محي الدين بشطارزي" بتنظيم حفل فني كبير ينشطه فنانون على شرف ثلاث شخصيات لها باع طويل في المسرح الجزائري تمثيلا وإخراجا وكتابة، فضلا عن إسهاماتها في السينما والتمثيل التلفزيوني.
وأضاف بن سالم أنّ التكريم عاد بعد انقطاع دام قرابة السنة وذلك بسبب انشغاله بإخراج مسلسل درامي من 10 حلقات تحت عنوان "سامحني" الذي جمع بين نخبة من وجوه التمثيل في الجزائر على غرار الفنان مدني نعمون، مصطفى بن شقران، نادية طالبي، صليحة كرباش، زهير بوزرار، عبد الحميد رابية، نجية لعراف، جمال بوناب، بالإضافة إلى جميلة عراس، فؤاد زاهد، نيبال، زينب عراس، ياسين زايدي، عبد العزيز قردة، عبد القادر بوجاجة، حجلة خلادي، تونس آيت علي ولفت في السياق أنّ المسلسل من المرتقب أن يعرض خلال شهر رمضان القادم على شاشة التلفزيون الجزائري.
وفي سياق حديثه عن التكريمات التي تنظمها سنويا جمعية "الألفية الثالثة" أشار بن سالم أنّ الجمعية كرّمت لحد الآن زهاء 90 شخصية ناشطة في المسرح والسينما والتلفزيوني والغناء ومختلف الأنواع الفنية الأخرى منها نجوم دراما وسينما عرب على غرار السورية منى واصف والمصرية مديحة يسري.
وأكدّ المتحدث أنّ "الألفية الثالثة" ستواصل نهجها بالاحتفاء بأمجاد الفن الجزائري كل سنة، حيث تنظم احتفالية سنوية على شرف ثلاثة أو أربعة وأحيانا ستة فنانين من خلال حفل فني ينشطه مطربون معروفون في الساحة.
واستغل المتحدث الفرصة ليشكر إدارة المسرح الوطني الجزائري والديوان الوطني للثقافة والإعلام على المساعدة التي قدماها للجمعية. وحسبه: "لم أطلب دعما من وزارة الثقافة فيكفي أنّ مؤسستين تابعتين لها فتحتا الباب في وجه جمعيتنا وأشكرهما على ذلك".
والجدير بالذكر أنّ "الجمعية" كرمت في السنوات الفارطة مجموعة من الفنانين يتقدمهم المرحوم ديدي كريمو، الكوميدي جعفر باك، وكذا رابح لشعة وبوعلام بن نابي وزهير بوزرار، لمين مرباح، باية الهاشمي، الغوتي بن ددوش، أرسلان، مصطفى شقراني... وغيرهم.
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سيكرم أدار وحيمور وبن صابر.. رئيس "الألفية الثالثة" لـ "الشروق":
كرّمنا 90 شخصية فنية وتوقفنا بسبب مسلسل "سامحني"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
كشف الممثل ورئيس جمعية "الألفية الثالثة" سيدي علي بن سالم أنّ الـ14 جانفي الجاري سيكون موعدا لتكريم ثلاثة وجوه جزائرية معروفة في المسرح وهي محمد أدار، محمد حيمور، جمال بن صابر تقديرا لإسهاماتهم في الفن الجزائري بصفة عامة وأب الفنون بصورة خاصة.
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وقال سيد علي بن سالم في تصريح لـ"الشروق" أنّ عودة "الألفية الثالثة" إلى طابع التكريمات يبدأ يوم الـسبت 14 جانفي على خشبة المسرح الوطني الجزائري "محي الدين بشطارزي" بتنظيم حفل فني كبير ينشطه فنانون على شرف ثلاث شخصيات لها باع طويل في المسرح الجزائري تمثيلا وإخراجا وكتابة، فضلا عن إسهاماتها في السينما والتمثيل التلفزيوني.
وأضاف بن سالم أنّ التكريم عاد بعد انقطاع دام قرابة السنة وذلك بسبب انشغاله بإخراج مسلسل درامي من 10 حلقات تحت عنوان "سامحني" الذي جمع بين نخبة من وجوه التمثيل في الجزائر على غرار الفنان مدني نعمون، مصطفى بن شقران، نادية طالبي، صليحة كرباش، زهير بوزرار، عبد الحميد رابية، نجية لعراف، جمال بوناب، بالإضافة إلى جميلة عراس، فؤاد زاهد، نيبال، زينب عراس، ياسين زايدي، عبد العزيز قردة، عبد القادر بوجاجة، حجلة خلادي، تونس آيت علي ولفت في السياق أنّ المسلسل من المرتقب أن يعرض خلال شهر رمضان القادم على شاشة التلفزيون الجزائري.
وفي سياق حديثه عن التكريمات التي تنظمها سنويا جمعية "الألفية الثالثة" أشار بن سالم أنّ الجمعية كرّمت لحد الآن زهاء 90 شخصية ناشطة في المسرح والسينما والتلفزيوني والغناء ومختلف الأنواع الفنية الأخرى منها نجوم دراما وسينما عرب على غرار السورية منى واصف والمصرية مديحة يسري.
وأكدّ المتحدث أنّ "الألفية الثالثة" ستواصل نهجها بالاحتفاء بأمجاد الفن الجزائري كل سنة، حيث تنظم احتفالية سنوية على شرف ثلاثة أو أربعة وأحيانا ستة فنانين من خلال حفل فني ينشطه مطربون معروفون في الساحة.
واستغل المتحدث الفرصة ليشكر إدارة المسرح الوطني الجزائري والديوان الوطني للثقافة والإعلام على المساعدة التي قدماها للجمعية. وحسبه: "لم أطلب دعما من وزارة الثقافة فيكفي أنّ مؤسستين تابعتين لها فتحتا الباب في وجه جمعيتنا وأشكرهما على ذلك".
والجدير بالذكر أنّ "الجمعية" كرمت في السنوات الفارطة مجموعة من الفنانين يتقدمهم المرحوم ديدي كريمو، الكوميدي جعفر باك، وكذا رابح لشعة وبوعلام بن نابي وزهير بوزرار، لمين مرباح، باية الهاشمي، الغوتي بن ددوش، أرسلان، مصطفى شقراني... وغيرهم.