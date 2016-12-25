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سكارى وشبان تطاحنوا عليها وأحدثوا فوضى عارمة
احتراق شاحنة معبأة بـ56 ألف قارورة خمر بسكيكدة
تسبب احتراق شاحنة مقطورة تابعة لشركة السهم الأزرق بولاية سكيكدة، الأربعاء، في فوضى عارمة وشلل تام استمر لأكثر من ساعة، على مستوى الطريق السيار التابع لإقليم بلدية عين شرشار شرق ولاية سكيكدة.
وحسب ما أفادت به مصادر مؤكدة لـ "الشروق" فإن الشاحنة كانت معبأة بـ 56 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام والأصناف، وهو ما أدى ببعض رواد الطريق وخاصة السكارى والمدمنون منهم إلى التوقف والتهافت على قارورات الخمر، وحسب ما أفادت به مصادرنا، فإن هؤلاء أحدثوا فوضى كبيرة على مستوى الطريق أين وقعت مناوشات بين بعض الشبان بسبب قارورات الخمر وكان كل واحد منهم يحاول أن يجمع اكبر قدر ممكن من قارورات الجعة، قبل أن تتدخل مصالح الدرك الوطني وتقوم بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى احتراق الشاحنة التي نجا سائقها من الموت بأعجوبة، فيما قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد الحريق.
2017/01/04 على 19:471
مسلمون لا يتناولون الخمور لأنهل محرمة شرعا لكنهم أحدثوا حربا من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من قارورات الجعة وأخواتها حلل وناقش في بلاد النفاق