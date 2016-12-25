تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء، شابتين وشابين عن تهمة إنشاء وكر للدعارة وحيازة أفلام خليعة وحيازة المخدرات وحمل أسلحة محظورة، بعد ضبطهم في حالة تلبس بأحد الأبنية المهجورة بمنطقة بئر خادم بالعاصمة.
وقائع القضية، حسب مجريات المحاكمة، جاءت بناء على شكوى من طرف سكان الحي المجاور للمبنى المهجور، بعد أن لاحظوا تحركات مشبوهة للمتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين، ليتم إثرها تطويق المكان وتوقيف المشتبهين، وهم في حالة تلبس، قبل اقتيادهم إلى المصالح المختصة، التي أمرت في وقت سابق بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
المتهمون وخلال مثولهم أمام محكمة الحال في جلسة سرية، أنكروا تهمة إنشاء وكر للدعارة وحيازة أفلام خليعة، مؤكدين أن تلك الأفلام كانت موجودة من قبل، في حين اعترف الشابان بحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، بينما نفت المتهمتان ممارسة الدعارة، باعتبارهما مجرد صديقتين للمتهمين، وكانتا ستتوجهان إلى بيتيهما، إلا أن مصالح الأمن باغتتهما بمجرد ولوجهما المنزل المهجور. وعليه، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق الجميع، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى 18 جانفي الجاري.
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توقيف فتاتين وشابّين يمارسون الدعارة في بيت مهجور بالعاصمة
قدور. ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء، شابتين وشابين عن تهمة إنشاء وكر للدعارة وحيازة أفلام خليعة وحيازة المخدرات وحمل أسلحة محظورة، بعد ضبطهم في حالة تلبس بأحد الأبنية المهجورة بمنطقة بئر خادم بالعاصمة.
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وقائع القضية، حسب مجريات المحاكمة، جاءت بناء على شكوى من طرف سكان الحي المجاور للمبنى المهجور، بعد أن لاحظوا تحركات مشبوهة للمتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين، ليتم إثرها تطويق المكان وتوقيف المشتبهين، وهم في حالة تلبس، قبل اقتيادهم إلى المصالح المختصة، التي أمرت في وقت سابق بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
المتهمون وخلال مثولهم أمام محكمة الحال في جلسة سرية، أنكروا تهمة إنشاء وكر للدعارة وحيازة أفلام خليعة، مؤكدين أن تلك الأفلام كانت موجودة من قبل، في حين اعترف الشابان بحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، بينما نفت المتهمتان ممارسة الدعارة، باعتبارهما مجرد صديقتين للمتهمين، وكانتا ستتوجهان إلى بيتيهما، إلا أن مصالح الأمن باغتتهما بمجرد ولوجهما المنزل المهجور. وعليه، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق الجميع، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى 18 جانفي الجاري.