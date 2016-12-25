خمس ولايات داخلية وجنوبية ستستقبل المترشحين كريم الغانغ يطلق مسابقة "نجم الجنوب" لأغنية الراب وشعر الصلام

في مسعى حثيث منه لمواصلة دعمه لفن الراب وشعر الصلام، أعلن فنان الراب كريم "الغانغ" مؤخرا عن إطلاقه لمشروع جديد تحت مسمى "نجم الجنوب 2017".. ونشر "الغانغ" عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" فيديو تفصيليا لتمكين هواة الراب والشعر للمشاركة في هذه المسابقة، التي ستطوف حسبه معظم المناطق الداخلية والجنوبية للوطن.

الغانغ وهودكيلر وكلاميتي في لجنة التحكيم

تضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من كريم الغانغ وعزو هودكيلر وفريد كلاميتي، فيما سيصاحب "الديجيFX" المواهب التي ستتقدم أمام لجنة التحكيم في تصفيات الولايات الخمس وهي: السعيدة، أدرار، الأغواط، المسيلة وبسكرة.

وشدّد "الغانغ" في فيديو أطلقه عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسلوك": "نحن لا نتكلم من فراغ ورانا قـاعدين نعملو.. فبعد "هيب هوب بلادي" و"بلانات هيب هوب" التي اكتشفنا فيها عشرات بل مئات فرق الراب.. هانحن نلتفت الآن لأبناء الجنوب لإعطائهم الفرصة.. مسابقة كبيرة وجوائز قيّمة مثل تسجيل أغان وتصوير فيديو كليبات في انتظاركم.. التصفيات ستكون شفافة، النصف نهائي ستشهده ولاية الجلفة، بينما النهائي سيكون يوم 18 فيفري الداخل والذي يصادف يوم الشهيد".

خمس مجموعات تتنافس على اجتياز المسابقة

وتأتي مسابقة "نجم الجنوب" الموجهة لفائدة شباب الولايات الداخلية والجنوبية، تحت رعاية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وذلك في إطار تشجيع المواهب الفنية الشابة ذات العلاقة المباشرة بأغاني الراب، وضمن مسابقة كبرى تقدم من خلالها جوائز تشجيعية قيّمة للفائزين.. في السياق، أكد نجم أغنية الراب كريم الغانغ، أن هذه المبادرة الفنية، جاءت بعد إلحاح الشباب عليه مرارا بتنظيم مسابقة لمختلف الشرائح الشبانية من هواة فن الراب الذين يقطنون بعيدا عن الولايات الاستراتيجية، ليتم على هذا الأساس تحديد خمس مجموعات تتنافس على اجتياز المسابقة عبر الولايات الداخلية والجنوبية المذكورة.

التصفيات النهائية ستكون يوم 18 فيفري

تنطلق المسابقة من ولايات السعيدة والنعامة والبيض وبشار يوم السابع جانفي2017، حيث ستكون الولاية المستضيفة هي السعيدة، فيما تشد لجنة الحكم بعدها الرحال نحو ولاية أدرار يوم 14 جانفي ضمن المجموعة الثانية والتي تضم أدرار وتندوف وتمنراست، أما المجموعة الثالثة فتشارك فيها ولايات الأغواط (الولاية المستضيفة)، غرداية وورقلة وذلك يوم 21 جانفي 2017، فيما تستقبل ولاية المسيلة مشتركي المدية وتيارت والجلفة يوم 28 جانفي.. على أن تحتضن ولاية بسكرة مشتركي ولايات إليزي والوادي وبسكرة ضمن المجموعة الخامسة وذلك يوم 4 فيفري 2017، على أن تختتم هذه الفعاليات الفنية بتصفيات نهائية يوم 18 فيفري 2017. علما أن كل دور الثقافة التابعة للولايات الداخلية والجنوبية، قد وفّرت كل الإمكانات المادية والتنظيمية لإنجاح هذه المسابقة الفنية في ظروف حسنة وجيدة.