غول يقود حملة جواريّة للتهدئة والإستقرار

نزل رئيس تجمع أمل الجزائر إلى شوارع العاصمة، في حملة جوارية شعبيّة جواريّة للتهدئة والحفاظ على الاستقرار، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات في اليومين الأخيرين، منها أحياء في مدينة الجزائر.

وقد فضّل عمر غول عقب تدشينه الأربعاء للمقر الولائي الجديد لتشكيلته السياسية، الكائن قرب الجامعة المركزية، أن يحوّل نشاطا حزبيا داخليا إلى حملة تهدئة جوارية لتوعية الشباب، إذ قام بجولة ميدانية، مشيًا على الأقدام، في بلدية الجزائر وسط، رفقة العشرات من مناضلي "تاج" والمتعاطفين معه، بدأها بوقفة قصيرة مع المواطنين بساحة البريد المركزي، وكانت المناسبة فرصة للتحسيس بمكاسب الأمن والاستقرار الذي تنعم به الجزائر، أين هتف الحاضرون بحياة الوطن، قبل أن يكمل غول مسيرته مرورا بشارع العربي بن مهيدي، إذ وقف في عدة محطات بالمقاهي والأماكن العامة، لتبادل الحديث والنقاش مع المواطنين حول انشغالاتهم اليومية والمعيشية، وكذا الأحداث التي شهدتها بعض المناطق.