انتشلت مصالح الحماية المدنية بخنشلة، فجر الأربعاء، جثة لشخص مجهول الهوية في الخمسينات من عمره، بالشارع الرئيسي للمدينة، وهي في حالة تجمد نتيجة البرد القارس، الذي يجتاح خنشلة منذ أسابيع، بعد انخفاض درجة الحرارة إلى درجتين تحت الصفر، وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة.
وأكد الطاقم المناوب، أن المعاينة الأولية للجثة، أكدت أنها لمختل عقليا، اعتاد المبيت في العراء، من شوارع وأماكن مهجورة، وأرجعوا سبب الوفاة إلى درجة البرودة المسجلة ليلة الثلاثاء، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، وأمرت السلطات القضائية، بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي استنكر الشارع الخنشلي الغياب الكلي لممثلي المجتمع المدني، والحركة الجمعوية، المهتمة بالمتشردين والمعوزين الذين اتخذوا من شوارع المدينة ملجأ لهم.
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الحرارة نزلت درجتين تحت الصفر
البرد يقتل كهلا في خنشلة
مامن . ط
انتشلت مصالح الحماية المدنية بخنشلة، فجر الأربعاء، جثة لشخص مجهول الهوية في الخمسينات من عمره، بالشارع الرئيسي للمدينة، وهي في حالة تجمد نتيجة البرد القارس، الذي يجتاح خنشلة منذ أسابيع، بعد انخفاض درجة الحرارة إلى درجتين تحت الصفر، وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة.
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البرد يقتل كهلا في خنشلة
وأكد الطاقم المناوب، أن المعاينة الأولية للجثة، أكدت أنها لمختل عقليا، اعتاد المبيت في العراء، من شوارع وأماكن مهجورة، وأرجعوا سبب الوفاة إلى درجة البرودة المسجلة ليلة الثلاثاء، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، وأمرت السلطات القضائية، بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي استنكر الشارع الخنشلي الغياب الكلي لممثلي المجتمع المدني، والحركة الجمعوية، المهتمة بالمتشردين والمعوزين الذين اتخذوا من شوارع المدينة ملجأ لهم.