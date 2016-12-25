فوضى بالشركة وطلعي مطالب بالتدخل نقابة "إيتوزا" تثور ضد المدير وتمنعه من دخول مكتبه بالعاصمة!

منعت نقابة عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر، الأبعاء،المدير العام للمؤسسة من الالتحاق بمكتبه كوسيلة للضغط على الوزارة الوصية قصد التدخل لمعالجة المشاكل المطروحة على رأسها التوظيف والترقية العشوائية وسوء التسيير مخيرين الوزارة بين تحسين الوضع أو رحيل المدير.

جددت نقابة عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري "ايتوزا" احتجاجها ولكن بوسيلة جديدة، حيث منعت المدير العام من الدخول لمكتبه للضغط على وزير النقل بوجمعة طلعي قصد التدخل لإيجاد حلول للمشاكل واتخاذ القرار المناسب في وضع الشركة الذي ازداد سوءا.

وأكد عويش نزيم الأمين العام لنقابة الايتوزا لـ "الشروق" أن المطلب الأساسي هو تحسين ظروف العمل أو رحيل المدير العام المتسبب الوحيد في تعفن الوضع، وأضاف محدثنا "حريق حافلة نقل الطلبة أول أمس، هي الحادثة التي أفاضت الكأس"قائلا" ابلغنا الوزارة والمدير العام بأننا نملك أكثر من 110 حافلة معطلة تحتاج للصيانة وهي مرمية في حظيرة المؤسسة ولكن المدير رفض جلب قطع الغيارات"- حسب تصريحه -.

كما أحصت حسب المتحدث النقابة أكثر من 50 حافلة معطلة بسبب التماطل في شراء قطع الغيار وصيانتها ما أدى إلى تلفها، وأردف محدثنا انه من بين المطالب التي رفعها وهي السرقة التي يتعرض لها العمال داخل حظيرة الحراش بالإضافة إلى التوظيف العشوائي والترقية العشوائية في الشركة ما أدى حسبه إلى تفشي الإهمال داخل المؤسسة خصوصا بعد فضيحة نسيان أحد السائقين حافلة بباب الزوار من الساعة الواحدة إلى العاشرة ليلا، ناهيك عن وفاة أحد العمال حيث سقطت عليه حافلة أثناء صيانتها.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للنقابة أنه بالرغم من تدعيم وزارة النقل المؤسسة بأكثر من 72 حافلة ولكن سجلت المؤسسة انخفاضا في المداخيل من 182 مليون إلى 170 مليون.

وحاولنا الاتصال بالمدير العام لشركة "ايتوزا" كريم ياسين، لكنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.