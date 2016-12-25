أحصى مركز العمليات التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، 8130 مكالمة هاتفية عبر الخطوط الهاتفية الموضوعة تحت تصرف المواطنين عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني.
وسجل الرقم الأخضر المجاني "1548"، حسب بيان خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ما يقارب 4208 مكالمة هاتفية، فيما سجل رقم النجدة "17" ما يقارب 3120، بالإضافة إلى تسجيل 802 مكالمة عبر الموزعات الهاتفية، تنوعت مجملها حول طلبات التدخل والنجدة، والاستفسار والتوجيه.
وبهذا الخصوص، أكد مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة اعمر لعروم، على أهمية استعمال هذه الأرقام الهاتفية المجانية الموضوعة تحت تصرف المواطنين، مشيرا إلى أن أكثر الخدمات المطلوبة عبر هذه الخطوط الهاتفية هي في مجال التدخل والاستفسار، داعيا المواطنين إلى الاتصال المباشر عبر هذه الخطوط والمساهمة في العملية الأمنية، مؤكدا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بجدية.
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8130 مكالمة هاتفية لطلب النجدة خلال ليلة واحدة
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
أحصى مركز العمليات التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، 8130 مكالمة هاتفية عبر الخطوط الهاتفية الموضوعة تحت تصرف المواطنين عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني.
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وسجل الرقم الأخضر المجاني "1548"، حسب بيان خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ما يقارب 4208 مكالمة هاتفية، فيما سجل رقم النجدة "17" ما يقارب 3120، بالإضافة إلى تسجيل 802 مكالمة عبر الموزعات الهاتفية، تنوعت مجملها حول طلبات التدخل والنجدة، والاستفسار والتوجيه.
وبهذا الخصوص، أكد مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة اعمر لعروم، على أهمية استعمال هذه الأرقام الهاتفية المجانية الموضوعة تحت تصرف المواطنين، مشيرا إلى أن أكثر الخدمات المطلوبة عبر هذه الخطوط الهاتفية هي في مجال التدخل والاستفسار، داعيا المواطنين إلى الاتصال المباشر عبر هذه الخطوط والمساهمة في العملية الأمنية، مؤكدا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بجدية.