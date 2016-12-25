يعيش سكان حي "رومبو" بالجهة العليا لقصر البخاري بالمدية معضلة تنموية متدنية علما أن حيهم لا يبعد عن مقر الدائرة سوى ببضعة أمتار، وتمحورت شكاوى السكان حول مشروع إنجاز مسلك الحي المقدر تكلفته بنحو 900 مليون سنتيم تم التخلي عنه سابقا لأسباب مجهولة، رغم أنه يعد المخرج الوحيد للسكان تضاف إلى ذلك الإنارة الليلية المنعدمة وتكدس الأوساخ والنفايات وانتشار الأفاعي السامة والحيوانات الضالة.
اشتكى عشرات مواطني حي "رومبو" بالجهة العليا حسب حديثهم "للشروق" من التدهور التنموي المتردي، الوضع الذي ما انفك يزيد من معاناتهم في صمت، وأردف هؤلاء أن مشروع إنجاز مسلك "ديدوش مراد" المنفذ الوحيد لهم تعرض منذ بضع سنوات إلى عطل مباغت قبل تحويله صوب وجهة أخرى ما أثار امتعاض السكان لتسببه في مشاكل تنموية أخرى كالأوحال وما فعلته في القاطنة من فرض حصار كلي عليهم خاصة خلال الأيام الماطرة وأثناء تسرب مياه الشرب، وازدادت متاعب السكان تفاقما بفعل التهديد المباشر الذي تشكله يوميا الأفاعي السامة والكلاب الضالة ضد أبنائهم بفعل الانتشار الرهيب للأوساخ والنفايات والروائح المقززة، حيث لم تتمكن مصالح النظافة من ولوج الحي لعدم وجود طريق مهيأ مؤدي إليه، فصارت الدواب الطريقة المثلى لرفع النفايات وأضحت بالنسبة للسكان بمثابة وسيلة حتمية ناجعة لنقل حاجاتهم اليومية.
ويعد انعدام الإنارة الليلية كاهلا إضافيا جسد في النفوس الخوف والقلق خلال الفترات المسائية ما جعل السكان يناشدون السلطات المعنية ضرورة تخصيص مشاريع تنموية بالحي علها تدب فيه الحياة من جديد.
رئيس البلدية ردا على انشغالات المواطنين، لمح إلى وجود غلاف مالي سيوجه لإعادة تكملة 20 من المائة المتبقية من مشروع المسلك بصفته ضمن الأولويات المطروحة، كما سيتم حسبه إصلاح الإنارة الليلية، وعن النظافة وخطر الأفاعي والحيوانات الضالة قال المتحدث إن البلدية تضم 33 عامل نظافة فقط بعد تسريح الأغلبية مؤخرا ما جعله يناشد سكان الحي تخصيص حملات تنظيف، على غرار الأحياء الأخرى وستتكفل البلدية حسبه بتقديم يد المساعدة بكل إمكاناتها المتاحة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1"الشروق" تنشر قائمة المواقع السكنية التي ستوزع بالعاصمة في 2017
2التجّار يُوقفون الإضراب.. والعقلاء بديل الحكومة لتهدئة الشارع
3نحو إعادة أمجاد السياحة للطاسيلي في 2017
4توقيف فتاتين وشابّين يمارسون الدعارة في بيت مهجور بالعاصمة
5احذروا "انتشار" أتباع الأحمدية والتشيّع والترويج لأفكار الدجال ميرزا
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أحمد رضا حوحو
جمال لعلامي
الهنا غلب الغنى!
صالح عوض
هل تملأ مصر الفراغ
حبيب راشدين
بوتن "حامل صليب" لغرب مهدد بالانقراض
حسان زهار
هل استرجعت الدولة السورية سيادتها فعلا على حلب؟
محمد لعقاب
10 أسباب لإنصاف الموقف الجزائري من حلب
سلطان بركاني
كفانا هلعًا وجزعًا
جمال لعلامي
إنها تستحق منك التقبيل!
قادة بن عمار
احترموا الشارع!
سليم قلالة
أمن العالم "السعيد".. درس من فرنسا!
الفيديو
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
سكان حي "رومبو" الجهة العليا بقصر البخاري يصرخون
"الأوحال تحاصرنا والأفاعي السامة والكلاب الضالة تهدّد حياتنا"
إسماعيل مقطوف
يعيش سكان حي "رومبو" بالجهة العليا لقصر البخاري بالمدية معضلة تنموية متدنية علما أن حيهم لا يبعد عن مقر الدائرة سوى ببضعة أمتار، وتمحورت شكاوى السكان حول مشروع إنجاز مسلك الحي المقدر تكلفته بنحو 900 مليون سنتيم تم التخلي عنه سابقا لأسباب مجهولة، رغم أنه يعد المخرج الوحيد للسكان تضاف إلى ذلك الإنارة الليلية المنعدمة وتكدس الأوساخ والنفايات وانتشار الأفاعي السامة والحيوانات الضالة.
تغطيات ذات صلة
"الأوحال تحاصرنا والأفاعي السامة والكلاب الضالة تهدّد حياتنا"
الإطاحة بأفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات
صاحب 21 ربيعا وراء سرقة صناديق الزكاة بمساجد العاصمة
الحياة الطبيعية تعود في بجاية
نقابة "إيتوزا" تثور ضد المدير وتمنعه من دخول مكتبه بالعاصمة!
اشتكى عشرات مواطني حي "رومبو" بالجهة العليا حسب حديثهم "للشروق" من التدهور التنموي المتردي، الوضع الذي ما انفك يزيد من معاناتهم في صمت، وأردف هؤلاء أن مشروع إنجاز مسلك "ديدوش مراد" المنفذ الوحيد لهم تعرض منذ بضع سنوات إلى عطل مباغت قبل تحويله صوب وجهة أخرى ما أثار امتعاض السكان لتسببه في مشاكل تنموية أخرى كالأوحال وما فعلته في القاطنة من فرض حصار كلي عليهم خاصة خلال الأيام الماطرة وأثناء تسرب مياه الشرب، وازدادت متاعب السكان تفاقما بفعل التهديد المباشر الذي تشكله يوميا الأفاعي السامة والكلاب الضالة ضد أبنائهم بفعل الانتشار الرهيب للأوساخ والنفايات والروائح المقززة، حيث لم تتمكن مصالح النظافة من ولوج الحي لعدم وجود طريق مهيأ مؤدي إليه، فصارت الدواب الطريقة المثلى لرفع النفايات وأضحت بالنسبة للسكان بمثابة وسيلة حتمية ناجعة لنقل حاجاتهم اليومية.
ويعد انعدام الإنارة الليلية كاهلا إضافيا جسد في النفوس الخوف والقلق خلال الفترات المسائية ما جعل السكان يناشدون السلطات المعنية ضرورة تخصيص مشاريع تنموية بالحي علها تدب فيه الحياة من جديد.
رئيس البلدية ردا على انشغالات المواطنين، لمح إلى وجود غلاف مالي سيوجه لإعادة تكملة 20 من المائة المتبقية من مشروع المسلك بصفته ضمن الأولويات المطروحة، كما سيتم حسبه إصلاح الإنارة الليلية، وعن النظافة وخطر الأفاعي والحيوانات الضالة قال المتحدث إن البلدية تضم 33 عامل نظافة فقط بعد تسريح الأغلبية مؤخرا ما جعله يناشد سكان الحي تخصيص حملات تنظيف، على غرار الأحياء الأخرى وستتكفل البلدية حسبه بتقديم يد المساعدة بكل إمكاناتها المتاحة.