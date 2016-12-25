تعرضت، صبيحة الأربعاء، مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية التابعة للمؤسسة الاستشفائية بالجلفة لحريق مهول التهم أجزاء كبيرة من المصلحة وتم إنقاذ 16 مريضا بأعجوبة.
الساعة كانت تشير إلى نحو السابعة صباحا لما بدأت ألسنة النيران تبعث من مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية المتواجدة بحي السعادات وسط مدينة الجلفة وهرع المواطنون وتم إبلاغ مصالح الحماية المدنية التي سارعت إلى المصلحة من أجل إخماد النيران الكبيرة التي اشتعلت من إحدى الغرف، وبعد نحو ساعتين تم التحكم في الوضع وأخمدت النيران فيما تعرض مريضان كانا بالمصلحة للعلاج لاختناق حاد، حيث سارعت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذهم من الهلاك، وقامت إدارة المصلحة أيضا بتحويل 16 مريضا كانوا يعالجون بالمصلحة إلى المستشفى المركزي، أين خصص لهم جناح خاص، وقامت الشروق بجولة في المصلحة، حيث لاحظنا أن النيران قد التهمت ثلاث غرف بالكامل إضافة إلى رواق وبعض العتاد الخاص بالمصلحة، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا معمقا في ظروف هذا الحريق، حيث أكدت مصادر مطلعة للشروق أن السبب الرئيسي في هذا الحريق يكون شرارة كهربائية وقعت بإحدى غرف المرضى وهو ما جعل النيران تشب في مختلف الغرف.
من جهتهم، طالب ممثلو المجتمع المدني بالجلفة بضرورة غلق هذه المصلحة لكونها لا تتوفر على الشروط الضرورية للسلامة، حيث أكد بعض ممثلي المجتمع المدني أنه سبق لهم أن حذروا الجهات المعنية بضرورة الغلق العاجل للمصلحة، وتعتبر هذه المصلحة من بين أقدم المستشفيات في الولاية حيث تم بناؤها على أساس مستشفى كبير في السبعينات وفي الثمانينات تم بناء مستشفى وحولت إلى مصلحة الأمراض الصدرية.
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مطالب بغلق المصلحة بسبب افتقارها لشروط السلامة
إنقاذ 16 مريضا من حريق بمصلحة الأمراض الصدرية بالجلفة
نورين ع
تعرضت، صبيحة الأربعاء، مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية التابعة للمؤسسة الاستشفائية بالجلفة لحريق مهول التهم أجزاء كبيرة من المصلحة وتم إنقاذ 16 مريضا بأعجوبة.
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الساعة كانت تشير إلى نحو السابعة صباحا لما بدأت ألسنة النيران تبعث من مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية المتواجدة بحي السعادات وسط مدينة الجلفة وهرع المواطنون وتم إبلاغ مصالح الحماية المدنية التي سارعت إلى المصلحة من أجل إخماد النيران الكبيرة التي اشتعلت من إحدى الغرف، وبعد نحو ساعتين تم التحكم في الوضع وأخمدت النيران فيما تعرض مريضان كانا بالمصلحة للعلاج لاختناق حاد، حيث سارعت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذهم من الهلاك، وقامت إدارة المصلحة أيضا بتحويل 16 مريضا كانوا يعالجون بالمصلحة إلى المستشفى المركزي، أين خصص لهم جناح خاص، وقامت الشروق بجولة في المصلحة، حيث لاحظنا أن النيران قد التهمت ثلاث غرف بالكامل إضافة إلى رواق وبعض العتاد الخاص بالمصلحة، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا معمقا في ظروف هذا الحريق، حيث أكدت مصادر مطلعة للشروق أن السبب الرئيسي في هذا الحريق يكون شرارة كهربائية وقعت بإحدى غرف المرضى وهو ما جعل النيران تشب في مختلف الغرف.
من جهتهم، طالب ممثلو المجتمع المدني بالجلفة بضرورة غلق هذه المصلحة لكونها لا تتوفر على الشروط الضرورية للسلامة، حيث أكد بعض ممثلي المجتمع المدني أنه سبق لهم أن حذروا الجهات المعنية بضرورة الغلق العاجل للمصلحة، وتعتبر هذه المصلحة من بين أقدم المستشفيات في الولاية حيث تم بناؤها على أساس مستشفى كبير في السبعينات وفي الثمانينات تم بناء مستشفى وحولت إلى مصلحة الأمراض الصدرية.